Lunch, ontbijt en high tea bestellen in Papendrecht op nieuw platform Lunch.nl

Nieuw lunch platform zorgt voor een lekkere maaltijd thuis of op kantoor. De website Lunch.nl is sinds kort online en wil ervoor zorgen dat meer bedrijven en consumenten een gezonde lunch in Papendrecht en omgeving bestellen. De cateraar biedt naast luxe belegde broodjes, salades en verse sapjes ook ontbijt en high tea bezorging aan. Het gehele assortiment kan direct besteld en binnen één uur geleverd worden.

Met deze nieuwe website wil Lunch.nl een gezonde lunch, ontbijt of high tea flexibel aanbieden en voor iedereen gemakkelijk, snel en betaalbaar maken. Door de lokale aanwezigheid is de aanbieder in staat om binnen één uur een dagverse broodjes lunch, salades, brunch, high tea, ontbijt of traktaties te leveren.

Gemakkelijk thuis lunch, ontbijt of high tea bestellen

Steeds meer mensen laten lunch en ontbijt thuis bezorgen. Het is een momentje om even te ontspannen en om nieuwe energie op te doen voor de rest van de dag. Dit is zeker handig voor de thuiswerkers in de huidige coronatijd of wanneer iemand op bezoek komt. Ook is het gemakkelijk om via Lunch.nl als cadeau een luxe ontbijt en high tea in Papendrecht bij iemand te laten bezorgen.

Voordelen van lunch bezorgen op het werk

Lunch.nl combineert het gemak van online bestellen én de kwaliteit en service van de lokale bakkerij. Het bestellen van een (zakelijke) lunch biedt ook kansen om werknemers op een positieve manier aan je binden en de productiviteit te verbeteren door samen lekker en gezond eten. Ook het effectief belonen van een teamprestatie kun je op deze manier gemakkelijk vormgeven. De kosten van bevoordeling zijn zakelijk aftrekbaar tot € 227 per werknemer per jaar. Dit biedt voldoende ruimte om medewerkers wat extra’s te bieden. Een fruitmand of fruitbox op het werk valt overigens onder de ‘nihilwaardering’ en heeft daarom geen nadelige invloed op de 1,2% vrije ruimte van de totale loonkosten in het kader van de werkkostenregeling.

Regionaal bezorgen in de omgeving van Papendrecht

Lunch.nl is naast Papendrecht ook regionaal gestart in onder meer de plaatsen Alblasserdam, Bleskensgraaf, Dordrecht, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland en Sliedrecht. Lunch.nl heeft de ambitie om uiteindelijk een landelijke dekking te realiseren om zo in héél Nederland bezorgen van een gezonde lunch, luxe ontbijt of uitgebreide high tea binnen één uur te realiseren.