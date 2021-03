Fien en Teun-plaatjes sparen bij Jumbo in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Jumbo Meijerink in Molenaarsgraaf pakt de komende acht weken uit met een prachtige plaatjes spaaractie van Fien en Teun.

De karakters van Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers staan afgebeeld op 189 plaatjes, die gespaard kunnen worden in een fraai stickerboek.

“We zijn de eerste in Nederland met deze actie”, vertelt Daan Meijerink trots. Acties met voetbalplaatjes en oude foto’s van de Historische Vereniging werden door meerdere Jumbo’s gedaan, maar de Jumbo in Molenaarsgraaf heeft de primeur met Fien en Teun van de Avonturenboerderij.

“Zo’n actie als deze maakt het ondernemen leuk”, vervolgt Daan. “Als je kunt samenwerken met je klanten en ondernemers in de regio, geeft dat een meerwaarde voor je bedrijf. En het educatieve element van de Avonturenboerderij spreekt me aan. Dat laten we terugkomen in het plakboek.”

Hij spreekt van een win-win-win-win-situatie. “Allereerst natuurlijk de klanten van onze supermarkt, die een prachtig boek voor niets krijgen. Daarnaast is het goed voor de bekendheid van het Avonturenpark van Michael van Hoorne. Ook voor onze supermarkt levert dit natuurlijk wat op en ten slotte is het ook goed voor Retrospect, het bedrijf dat de boeken en de stickers gemaakt heeft.”

Michael van Hoorne is blij met de spaaractie van Fien en Teun. “Daan en ik hebben altijd goed contact met elkaar. We zitten dan ook maar 400 meter bij elkaar vandaan. In het verleden hebben we al een kortingsactie gehad voor toegangsbewijzen en het is leuk om nu opnieuw weer iets samen te doen. Dit vergroot het draagvlak voor onze activiteiten met Fien en Teun, die heel erg streekgebonden zijn en hier thuis horen.”

De samenwerking tussen beide ondernemers krijgt een vervolg op Vakantiepark Molenwaard, dat in aanbouw is op locatie De Put in Ottoland. Jumbo Meijerink gaat daar een kampwinkel bevoorraden voor de bezoekers van het park.

De spaaractie duurt acht weken. Daan: “Dat is lang genoeg voor de klanten om de 189 plaatjes van Fien en Teun bij elkaar te sparen. Bij de vorige spaaractie van de Historische Vereniging waren er meer plaatjes, waardoor niet iedereen zijn boek vol kreeg. We verwachten dat dit nu wat gemakkelijker zal lukken.” Vanaf woensdag 3 maart ontvangen klanten bij elke 10 euro aan boodschappen een zakje met stickers.