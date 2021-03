Oud-Kamerlid Jan de Vries uit Goudriaan nieuwe burgemeester van Sliedrecht

SLIEDRECHT/GOUDRIAAN • Voormalig Tweede-Kamerlid Jan de Vries uit Goudriaan is dinsdagavond door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester van Sliedrecht.

Verwacht wordt dat mr. drs. De Vries dinsdag 13 april kan worden geïnstalleerd.

Verbinder

Vanuit de vertrouwenscommissie werd Jan de Vries geschetst als een bestuurder die mensen verbindt, de grote lijnen overziet, zichtbaar en aanspreekbaar is en een groot netwerk heeft.

Grote uitdagingen

Als geboren en getogen Alblasserwaard noemde De Vries het dinsdagavond in de gemeenteraad ‘een extra voorrecht uw burgemeester te mogen worden’. “Sliedrecht staat voor grote uitdagingen. Daar wil ik samen met u graag een belangrijke bijdrage aan leveren.”

Gemeente en provincie

De 55-jarige De Vries studeerde rechten en juridische bestuurswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Utrecht en zat van 2002 tot 2010 namens het CDA in de Tweede Kamer. Eerder was hij al gemeenteraadslid in het toenmalige Graafstroom en lid van de Provinciale Statenfractie van het CDA.

MEE en CNV

Voordat Jan de Vries de landelijke politiek in ging, was hij onder meer algemeen directeur van de Ichthus Hogeschool. Na zijn periode in de Tweede Kamer werd de geboren en getogen Alblasserwaarder directeur van branchevereniging voor mensen met een beperking MEE Nederland. Zijn loopbaan voerde hem verder langs Actiz (ouderenzorg) en het CNV, waar hij in 2017 voorzitter werd van de vakvereniging voor de collectieve sector CNV Collectief.

De Vries bekleedde daarnaast diverse bestuurs- en toezichtsfunctie in de publieke sector.

