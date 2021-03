‘Gastheren’ en ‘gastvrouwen’ gaan toezien op naleving coronarichtlijnen

• De nieuwe functionarissen worden met name ingezet op drukke plekken. Op de foto: drukte in Kinderdijk, enkele jaren geleden.

MOLENLANDEN • Vijf speciaal daarvoor getrainde ‘gastheren’ en gastvrouwen’ gaan in Molenlanden toezien op het naleven van coronarichtlijnen.

Het vijftal zal met name worden ingezet op drukke plekken en is herkenbaar aan gele hesjes. Burgemeester Theo Segers: “Deze mensen zijn geen boa’s of politieagenten, ze hebben geen bonnenboekje of wapenstok. Ze zullen op pad gaan als duo’s.”

Steun Rijk

Molenlanden maakt voor de aanstelling van de vijf mensen gebruik van financiële ondersteuning van het Rijk, bedoeld voor toezicht en handhavingstaken. Dit is een landelijke maatregel die per 1 maart is ingegaan.

Vriendelijk benaderen

Segers: “De gastvrouwen en gastheren gaan mensen aanspreken op hun gedrag, op een vriendelijke manier benaderen om zich aan de regels te houden. We zijn nu eenmaal niet gericht op anderhalve meter afstand houden. Mijn vrouw moet mij er ook regelmatig aan herinneren.”

Uitzendbureau

Op termijn komen er meer functionarissen die mensen gaan herinneren aan de richtlijnen in verband met corona. “Het was lastig om aan goede mensen te komen”, aldus Segers. “We maken gebruik van een uitzendbureau.”

Herstelfonds

De burgemeester en ook de Molenlandse wethouders hebben regelmatig contact met groepen die te lijden hebben onder alle coronamaatregelen. “Met name ondernemers in de horeca, de entertainment en de detailhandel hebben het zwaar. Ook winkeliers met winkels die gesloten moeten blijven hebben het moeilijk. We merken dat het water sommige ondernemers aan de lippen staat. Daarom zijn we bezig om ons noodfonds om te tunen naar een herstelfonds.”