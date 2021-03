Molenlanden komt met ‘geldkrant’ over oplossen en voorkomen geldproblemen

MOLENLANDEN/VIJFHEERENLANDEN • Mensen die op zoek zijn naar hulp bij (het voorkomen van) geldproblemen, krijgen via een geldkrant advies van de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden. Alle inwoners ontvangen de krant in de week van 23 maart.

De krant is een initiatief van de gemeenten Molenlanden en Vijfheerenlanden en een aantal organisaties, waaronder Avres, Nibud, Voedselbanken en Stichting Leergeld. Wethouder Lizanne Lanser: “We willen inwoners een goed beeld geven van alle mogelijkheden om geldproblemen te voorkomen en op te lossen. Waar kun je aankloppen? Ook via social media gaan we informatie delen.”

Een deel van de krant is bestemd voor jongeren.

Steunmaatregelen

Het is niet zo dat de gemeente al een duidelijke toename ziet van mensen met financiële problemen. Lanser: “Maar er zijn nu nog veel steunmaatregelen. We zijn er benieuwd naar hoe het zal gaan als die stoppen. Daarom willen we dit nu al onder de aandacht brengen.”