Wethouder Zevenhuizen van gemeente Vijfheerenlanden ondertekent noodoproep voor ondernemers

VIJFHEERENLANDEN • Wethouder Zevenhuizen van de gemeente Vijfheerenlanden heeft samen met andere regiogemeenten de noodoproep om meer te doen voor ondernemers ondertekend.

De noodoproep is ook door gedeputeerde Robert Strijk van de provincie Utrecht ondertekend en opgestuurd naar drie ministeries, waaronder het Ministerie van Economische Zaken.

De winkels en horeca bevinden zich in een lastige financiële situatie. “We zien bij hen een gebrek aan perspectief en machteloosheid ontstaan als gevolg van de coronamaatregelen. We vragen de ministeries met grote urgentie meer te doen voor deze ondernemers. Hiermee onderschrijven wij de brandbrieven van diverse gemeenten, INretail, Centrummanagers en anderen.

Nu is het moment om te handelen”, zo is te lezen op de website van de gemeente Vijfheerenlanden.

De verantwoordelijkheid van het kabinet is immens. Het kabinet trof in de afgelopen periode een fors pakket aan steunmaatregelen om bedrijven te ondersteunen en werkgelegenheid te behouden. Dat verdient waardering.

“We zien echter in toenemende mate dat de huidige steunmaatregelen niet genoeg zijn in de noodzakelijke ondersteuning van veel ondernemers van niet-essentiële winkels en horeca. Ze staan op omvallen. Daarnaast zou het dramatisch zijn wanneer veel bedrijven, met zicht op het einde van de coronacrisis, toch niet weten te overleven. De verhalen van ondernemers zijn schrijnend.”

Wethouder Zevenhuizen doet hiermee een klemmend beroep op de ministeries om de ondernemers van niet-essentiële winkels en horeca in Vijfheerenlanden meer te ondersteunen dan nu het geval is.