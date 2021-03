Extra budget voor jongeren in coronatijd

MOLENLANDEN • Het kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor jongeren en kwetsbaren, maakte de regering medio februari bekend. Gemeenten in de regio weten echter nog niet wat de hoogte van het bedrag voor hen zal zijn.

De gemeente Molenlanden onderzoekt wat er op de korte en middellange termijn nodig is om jongeren te helpen in coronatijd. Een woordvoeder: “De spelregels voor het besteden van het geld zijn van invloed. We maken ons klaar om tot actie over te gaan. Als we zicht hebben op het bedrag en mogelijke voorwaarden staan we in de startblokken.”

Brandbrief

Wethouder Lizanne Lanser van Molenlanden ondertekende onlangs de landelijke brandbrief om aandacht te vragen voor hulp aan jongeren. Lanser: “Ik ben blij met de financiële toezegging van de staatssecretaris om meer digitale én fysieke mogelijkheden tot ontmoeting te bieden. In Molenlanden hebben we al een aantal succesvolle ontmoetingen georganiseerd. We blijven hierop inzetten.”

Online activiteiten

Al sinds het begin van corona werkt de gemeente samen met onder andere het jongerenwerk. De woordvoerder: “Ook nu hebben we weer de vraag uitgezet: wat heb je nodig voor de behoefte die je nu en in de nabije toekomst ziet? Zo zijn er online activiteiten georganiseerd in de kerst- en voorjaarsvakantie, zijn er digitale ontmoetingsplekken in de vorm van Houseparty’s en is er op 3 maart een ‘Let’s meet-up jongeren’ in Molenlanden.”

Jongerenwerkers

De gemeente overlegt steeds met adviesorganen, Young4Waard, de jongerenwerkers van Stichting Welzijn Molenlanden en GiGa. “En we spreken natuurlijk de jongeren zelf. Als zij een goed idee hebben of behoefte hebben aan ontmoeting of een gesprek, kunnen ze contact opnemen met de jongerenwerkers. Die kunnen ze tegenkomen of opzoeken op social media. Jong Molenlanden is te vinden op Instagram en andere social media. Ook zijn er Houseparty’s op woensdag. De contactgegevens staan op de website jongmolenlanden.nl. We zoeken mogelijkheden zodat jongeren elkaar zowel online als offline kunnen ontmoeten, covid proof.”