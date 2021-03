Watersportvereniging Ameide officieel opgericht

AMEIDE • Watersportvereniging De Loswal in Ameide is deze week officieel opgericht.

Voluit heet het ‘Watersportvereniging De Loswal Ameide en Tienhoven aan de Lek en omstreken’, want de vereniging is bedoeld voor watersporters uit beide plaatsen en de omgeving.

Het doel van de vereniging is het beter bereikbaar en bruikbaar maken van de boothelling, de aanrijroute en de parkeerplaatsen; daarnaast is het de bedoeling in de nabije toekomst aanlegplaatsen voor passanten en ligplaatsen voor leden te creëren, en bij de oude loswal een haven voor historische schepen.

Nieuwe leden en bedrijven of particulieren die als sponsor willen bijdragen zijn van harte welkom bij de WVA. Zij kunnen zich opgeven door een mail te sturen aan het secretariaat, wetz@carbona.nl. De contributie bedraagt 20 euro per kalenderjaar.

Op de foto staan van links naar rechts penningmeester Saskia van Noortwijk, voorzitter Jan de Wit en secretaris Roland Wetzels. Overige bestuursleden zijn Dirkjan Bouwmeester, Arie Ouweneel en Jan Waaijman.