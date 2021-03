Online bijeenkomst GIGA Molenlanden: Veilig en Fit blijven trappen

MOLENLANDEN • Tijdens de online bijeenkomst op donderdag 18 maart van 10.00 uur tot 12.00 uur van GIGA Molenlanden krijgen deelnemers tips om comfortabel en veilig te gaan fietsen of te blijven fietsen.

Op deze manier blijft men langer gezond en vitaal. De coaches besteden aandacht aan verkeersregels, veilig op- en afstappen, behandelen tips over de aanschaf van een nieuwe (elektrische) fiets en geven beweeg- en evenwichtsoefeningen. Dit alles om uw veiligheid te vergroten en de kans op een ongeval te verkleinen.

De bijeenkomst kanmen bijwonen via Microsoft Teams. Deelname is gratis. Voor meer informatie of aanmelding: GIGA Molenlanden via 06-22810286 of info@gigamolenlanden.nl.