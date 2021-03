Sportinstuif in maart in Molenlanden

MOLENLANDEN • Vanwege de coronamaatregelen kunnen veel activiteiten niet door gaan. Toch heeft Ben Bizzie in de gemeente Molenlanden samen met de beweegcoaches van GIGA Molenlanden leuke en sportieve activiteiten bedacht voor de basisschooljeugd na schooltijd.

De gehele maand maart vinden in de diverse dorpen activiteiten plaats zoals voetbal, boksen en pijl en boogschieten. Uiteraard gelden de corona maatregelen.

Meer informatie of aanmelden: zie www.gigamolenlanden.nl of volg op Facebook @gigamolenlanden. Deelnemen is gratis.