Ben Bizzie activiteiten Zederik in Beweging

ZEDERIK • De Beweegcoaches van Zederik in Beweging organiseren de komende periode in de diverse dorpen van de voormalige gemeente Zederik weer naschoolse Ben Bizzie activiteiten.

Dit keer kan de basisschooljeugd deelnemen aan een sportinstuif die in het thema staat van boksen, voetbal en pijl en boogschieten.

Uiteraard gelden de coronamaatregelen. Meer informatie of aanmelden: zie www.zederikinbeweging.nl of volg op Facebook @zederikinbeweging. Deelnemen is gratis.