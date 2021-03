Eerste postcoderoos EC Molenlanden van start in Goudriaan

GOUDRIAAN • Binnenkort gaan de zonnepanelen voor de zogenaamde postcoderoos in Goudriaan erop. Op de daken van drukkerij De Groot en bouwbedrijf Kon komen ruim 650 zonnepanelen, die jaarlijks ruim 200 MWh aan duurzame energie opwekken.

Dit project is het een initiatief vanuit EC Molenlanden, met als doel het zonder winstoogmerk bevorderen van de lokale opwekking van groene stroom. Eigendom van dit nieuwe zonnedak ligt bij de deelnemers aan de voor dit project opgerichte energiecoöperatie ZON KONtakt. Deelnemers zijn inwoners van omliggende dorpen, die dankzij het belastingvoordeel van de postcoderoosregeling meehelpen aan verduurzaming en dit tegelijkertijd kunnen koppelen aan een aantrekkelijke financieel voordeel.

Lokale duurzame energie

De postcoderoosregeling is een landelijke maatregel van de overheid, waarmee inwoners met elkaar op een financieel rendabele manier aan de slag kunnen met lokale en duurzame energie, zonder dat daarvoor zonnepanelen op het eigen dak hoeven te liggen. De postcoderoosregeling (officieel Regeling Verlaagd Tarief genoemd) biedt 15 jaar lang vrijstelling van energiebelasting over de zonne-energie die de deelnemers gezamenlijk opwekken en verbruiken.

Het postcoderoosgebied wordt bepaald door de plaats (postcode) waar de productie-installatie voor de opwek gesitueerd is. Dit viercijferige gebied vormt het hart van de roos. Het postcoderoosgebied wordt gevormd door dit hart samen met alle aan dit hart aangrenzende viercijferige postcodegebieden (die de blaadjes van de roos vormen). In het geval van ZON KONtakt in Goudriaan betekent het dat ook inwoners uit Giessenburg, Ottoland, Groot-Ammers, Langerak en Noordeloos mee kunnen doen.

Panelen het dak op

In maart zal de firma Debion uit Giessenburg de zonnepanelen leggen en zal de zonnestroominstallatie gaan draaien. Er is veel voorbereiding bij komen kijken voor het gerealiseerd kon worden. De afstemming met de dakeigenaren voor de locatie, de aansluiting op het netwerk via Stedin, het werven van de deelnemers, de goedkeuring van de Belastingdienst en veel andere praktische zaken.

Kees Verbaan uit Noordeloos, voorzitter van de energiecoöperatie ZON KONtakt, heeft veel geleerd van dit eerste collectieve zonnedak. “Het is geweldig dat we nu echt gaan draaien! We zijn best een aantal hobbels tegengekomen. Maar met de inzet van alle betrokkenen, het enthousiasme van de deelnemers en de overtuiging dat dit kon lukken, hebben we het voor elkaar gekregen. Deze ervaringen gaan helpen bij ons volgende postcoderoosproject. De plannen liggen al klaar!”

Laatste panelen beschikbaar

Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen om het project in Goudriaan te gaan realiseren, maar de laatste 50 zonnepanelen zijn nog beschikbaar. Wie in dit postcodegebied woont en mee wil doen aan dit project, kan contact opnemen met EC Molenlanden via www.ecmolenlanden.nl. Graag reageren vóór 15 maart 2021.