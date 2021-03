Live-stream van presentatie beleidsplan de Doetsekom in Giessenburg

GIESSENBURG • Zwembad de Doetsekom introduceert het all-in abonnement voor seizoen 2021 en lanceert diverse noviteiten gedurende de livestream van 15 maart.

“Het mag duidelijk zijn dat het afgelopen seizoen, ons 50-jarige jubileumjaar, teleurstellend is verlopen”, vertelt Kees Commijs, beheerder van de Doetsekom. “Uiteraard waren we erg trots dat we als eerste zwembad in de regio weer gasten konden ontvangen, maar dat ging niet zonder slag of stoot en heeft veel gevraagd van ons personeel, onze vrijwilligers en onze kas. Keuzes die in dit coronaseizoen gemaakt zijn hebben we uitgebreid geëvalueerd met het team. Ook hebben we abonnementhouders en betrokkenen de gelegenheid gegeven om feedback te geven middels een enquête, zijn er collega-zwembaden bezocht en gesprekken gevoerd met diverse stakeholders. In navolging hierop is er een strategisch beleidsplan opgesteld, waarbij ervanuit wordt gegaan dat we het hele jaar open zijn met diverse activiteiten.”

All-in abonnement

Zo is het over ruim vier weken (vanaf zaterdag 3 april) weer mogelijk om dagelijks banen te komen zwemmen in het Giessenburgse buitenzwembad. Naast de online losse tickets en basis abonnementen voor 6 maanden, wordt het all-in abonnement geïntroduceerd voor volwassenen, junioren en families. Hiermee kunnen ‘Doetsekommers’ gedurende 12 maanden optimaal genieten van alle faciliteiten en noviteiten op het terrein van de Doetsekom (inclusief Sportcafé ‘t Kommetje gevestigd in De Kom) en profiteren ze van diverse voordelen.

Door alle coronamaatregelen is het momenteel niet mogelijk alle nieuwe plannen fysiek te presenteren. Het beleidsplan met de nieuwe abonnementsvormen licht het team graag toe tijdens een livestream op 15 maart vanaf 20.00 uur. Deelnemen aan deze presentatie van een uur (mede mogelijk gemaakt door De Jong Total AV Solutions) kan eenvoudig door aan te melden via https://bit.ly/3q9t8oq. Uiteraard stelt de Doetsekom na afloop via social media kanalen de opname beschikbaar om nog eens rustig terug te kijken.

Ook valt het Doetsekom Magazine in de week van 15 maart op de deurmat in Giessenburg en omgeving en is het vanaf 16 maart mogelijk om online via de vernieuwde website abonnementen aan te schaffen.