Cursus ‘Dementie, en nu?’ voor mantelzorgers

REGIO • Rivas Zorggroep organiseert in samenwerking met de gemeente Gorinchem de cursus ‘Dementie, en nu?’. Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor mantelzorgers van een persoon met dementie.

De deelnemers worden in een groep van maximaal 12 personen professioneel begeleid. Zij doen nieuwe inzichten, kennis en vaardigheden op die hen helpen beter het hoofd te bieden aan de soms uitdagende zorgsituatie. De cursus start op donderdag 18 maart en bestaat uit tien bijeenkomsten van 10.00 tot 12.00 uur. De cursus wordt digitaal gegeven en is exclusief voor inwoners van gemeente Gorinchem.

Ondersteuning en begrip

Na de diagnose van een vorm van dementie zijn er vaak veel vragen. Niet alleen praktische vragen, maar ook op emotioneel vlak. Om als mantelzorger de zorg voor een persoon met dementie vol te houden, helpt het om meer te weten over dementie, de impact ervan, hoe ermee om te gaan en te weten welke ondersteuning mogelijk is. Dit helpt mensen met dementie om langer zelfstandig in hun vertrouwde omgeving te wonen, met behoud van kwaliteit van leven. Een geriatrieverpleegkundige van het Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum (GOAC) van Rivas Zorggroep geeft deelnemers van deze cursus in tien bijeenkomsten van twee uur meer inzichten, kennis en vaardigheden. Ook is er ruimte voor reflectie met deelgenoten over de behandelde onderwerpen.

Data

De cursus start op donderdag 18 maart en vindt plaats op donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. De vervolgbijeenkomsten zijn op 25 maart, 1, 15 en 29 april, 6 en 27 mei, 24 juni, 8 en 15 juli 2021.

Kosten

Deelname aan de training ‘Dementie en nu?’ kost voor leden van Rivas ledenorganisatie € 50,-. Niet leden betalen € 95,-. Deelnemers ontvangen bovendien het boek ‘Dementie en nu?’ en handige naslagwerken gratis.

Aanmelden

De cursus wordt digitaal gegeven. Deelnemers hebben hiervoor een computer, laptop of tablet met internetverbinding nodig. Deelnemers ontvangen ruim voor de training begint een eenvoudige instructie om de training te kunnen volgen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.rivas-ledenorganisatie.nl.