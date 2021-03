Ook in 2021 geen Vierdaagse in de Alblasserwaard

REGIO • De organisatoren van de Vierdaagse in de Alblasserdam hebben voor het tweede jaar op rij moeten besluiten dat het evenement in 2021 niet doorgaat.

De coronapandemie, de bijkomende maatregelen en de vooruitzichten naar aanleiding van de meest recente persconferentie maken het onmogelijk om de 24e editie van het evenement te organiseren zoals ze dat graag zouden willen samen met hun partner Rabobank Lek en Merwede, sponsoren, lokale ondernemers, vrijwilligers en andere betrokkenen.

Geen concessies doen

De kans dat we half mei nog te maken hebben met de 1,5-metermaatregel is groot. Voor deelnemers aan het evenement valt op het start- en finishterrein veel te regelen, maar onderweg zorgt dit voor problemen. “Bovendien willen we geen concessies doen aan de identiteit van ons evenement waar ‘beleven, proeven en ontdekken’ centraal staan”, aldus de organisatoren.

De kans is groot dat de vaccinatiegraad in Nederland half mei nog niet hoog genoeg is om op een veilige manier ons evenement te organiseren. Mariëlle de Bruijn legt uit: “Wij voelen een grote verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, toeschouwers, vrijwilligers en medewerkers. We kunnen hun veiligheid op dit moment niet garanderen en willen niemand blootstellen aan gevaar in welke vorm dan ook tijdens de voorbereidingen, het fietsen of wandelen, onderweg bij de rustposten en na afloop bij de festiviteiten.”

Alles gedaan

“Juist in deze tijd had onze organisatie heel graag voor een lichtpuntje gezorgd. De afgelopen maanden hebben we daarom de mogelijkheden onderzocht in samenspraak met de gemeente Molenlanden en Rabobank Lek en Merwede om de Vierdaagse Alblasserwaard in 2021 te kunnen organiseren. Zo hebben we onder andere onderzocht of het evenement verplaatst kon worden naar een andere datum dit najaar, de mogelijkheden van een online editie doorgenomen en gekeken naar een evenement alleen voor wandelaars. Voor al deze opties geldt dat we deze om uiteenlopende redenen niet haalbaar en/of wenselijk achten, hoe graag we ook andere conclusies hadden getrokken.”

Teleurstelling

De organisatie is teleurgesteld dat het evenement voor het tweede jaar op rij niet door kan gaan. “En we kunnen ons voorstellen dat velen dit gevoel met ons zullen delen. In de eerste plaats natuurlijk alle wandelaars en fietsers die zich erop hadden verheugd om vier dagen te genieten van al het moois in onze streek. Maar ook de partners, leveranciers, vrijwilligers en alle anderen die de Vierdaagse Alblasserwaard ieder jaar weer mogelijk maken en een warm hart toedragen. En tot slot ook bij talloze (Den Hâneker) ondernemers die nu inkomsten moeten missen in deze toch al zware tijd.”

Volgende editie

De eerstvolgende editie van de Vierdaagse Alblasserwaard zal van 25 mei tot en met 28 mei 2022 plaatsvinden, inclusief een Streekparade op zaterdag. Deelnemers die in 2020 stonden ingeschreven en hebben betaald, blijven in ieder geval verzekerd van deelname. De editie in 2022 gaat op voorhand een bijzondere editie worden. Naast de vertrouwde wandel- en fietsafstanden is het namelijk ook mogelijk om deel te nemen aan ‘De 80 van de Oude Hollandse Waterlinie’.

Theo van der Ham: “Deelnemers worden op vrijdagmiddag 27 mei vanaf Hoornaar per bus naar Vinkeveen vervoerd voor een wandeltocht (Kennedymars) van 80 km die binnen 20 uur gelopen dient te worden. De Oude Hollandse Waterlinie is het waard om bekeken en beleefd te worden, met als hoogtepunt tassenpost ‘Fort Wierickerschans’. Een inspirerend fort met robuuste gebouwen en een prachtige entree via de loopbrug over de fortgracht. De finish is op zaterdag in Hoornaar op het terrein.”

In de tussentijd moedigt de organisatie iedereen aan om in beweging te blijven.” Juist nu, want wandelen en fietsen kan altijd en overal. Wij hopen iedereen in 2022 weer te mogen verwelkomen in het prachtige Hoornaar.” Voor meer informatie: www.vierdaagsealblasserwaard.nl.