Fotowedstrijd van landschap Oude Hollandse Waterlinie

REGIO • De fotowedstrijd van dit jaar van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie staat in het teken van het landschap van de Oude Hollandse Waterlinie.

Een wijds landschap, een sloot met wilgen, een molen. Dit is typerend voor het landschap van de Oude Hollandse Waterlinie.

Stichting Oude Hollandse Waterlinie is op zoek naar foto’s die dit landschap het beste verbeelden. De fotograaf die hier het beste in slaagt krijgt een geldbedrag van € 150,-. De tweede prijs bestaat uit een bedrag van € 100,-. En de derde prijs uit € 50,-.

Het is van belang dat de foto is genomen in het gebied van de Oude Hollandse Waterlinie (zie bijgevoegd kaartje voor het gebied). Foto’s die niet ouder zijn dan twee jaar mogen ook worden ingediend. Verder is het van belang dat digitale foto’s minimaal 1,5 MB groot zijn.

Deelnemers hebben tot uiterlijk vrijdag 24 september 2021 de tijd om maximaal drie foto’s, voorzien van een korte toelichting waar de foto’s zijn genomen, toe te sturen naar: contact@ohwl.nl.

Een jury zal de foto’s beoordelen en uiterlijk vrijdag 15 oktober 2021 wordt de uitslag bekend gemaakt.