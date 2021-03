Rivas organiseert evenement over slapen en slaapproblemen

REGIO • Rivas Zorggroep organiseert op dinsdag 23 maart een online evenement over slapen en slaapproblemen.

Deelnemers krijgen informatie over de processen in het brein die zorgen voor slaap. Ook komen zij meer te weten over de verschillende oorzaken die een slaapstoornis tot gevolg hebben. Daarnaast ontvangen zij tips om hun slaapkwaliteit te verbeteren. Tijdens het evenement kunnen deelnemers vragen stellen via een chat. De presentatie wordt gegeven door Annemiek Braam. Zij is longarts en somnoloog in het Beatrixziekenhuis. Een somnoloog is een arts die zich heeft gespecialiseerd in de slaapgeneeskunde. Het evenement vindt plaats op dinsdag 23 maart.

Een op de drie Nederlanders heeft wel eens last van slaapproblemen. Een goede nachtrust is net zo belangrijk als gezond eten en voldoende bewegen, want tijdens je slaap herstelt je lichaam zich, zowel mentaal als fysiek. Na een nacht goed slapen ben je veel beter bestand tegen stresssituaties, sta je positiever in het leven, ben je besluitvaardiger, productiever en creatiever. Voldoende slapen is ook goed voor je concentratie en reactiesnelheid. Ook draagt het bij aan een gezonde stofwisseling, waardoor het overgewicht tegen kan gaan. Slaapproblemen verhelpen is dan ook erg belangrijk voor je gezondheid.

De aanvang op 23 maart is om 19.30 uur. Deelname is gratis voor leden van Rivas. Niet-leden betalen 5 euro. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.rivas-ledenorganisatie.nl.