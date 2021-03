Landelijke Opschoondag op 20 maart ook in Ameide en Tienhoven aan de Lek

AMEIDE • Tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 20 maart wordt er ook in Ameide en Tienhoven aan de Lek vuil geprikt.

Want een schone omgeving is plezieriger om in te wonen en voorkomt vervuiling van de grond. Om 09.30 uur wordt er gestart bij het winkelcentrum (voor de Gereformeerde Kerk) met koffie en koek en rond 11.00 uur wordt de actie beëindigd.

Kinderen mogen onder begeleiding van ouderen ook meelopen.

Prikkers, hesjes en vuilniszakken worden verstrekt. Alle activiteiten zijn coronaproof. Wie mee wil doen kan zich opgeven bij Rob de Wit via robwit6@gmail.com.