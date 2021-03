Concert Arjan Versluis vanuit de Grote Kerk te Gorinchem

GORINCHEM • Op zaterdagavond 13 maart vanaf 20:00 uur is er een livestream concert met Arjan Versluis vanuit de Grote Kerk te Gorinchem.

Arjan Versluis is de titularis van de Grote Kerk en tevens stadsorganist van Gorinchem. Hij hoopt dan tevens zijn eerste complete cd van het Bätz/Witte orgel te presenteren. Arjan is sinds 1 maart 2019 verbonden aan dit prachtige instrument. De cd is volledig gevuld met literair orgelwerk uit de romantiek.

Arjan laat de diverse klankkleuren en mogelijkheden van het orgel zo goed mogelijk aan u horen met literatuur uit de barok en romantiek. Ook klinken er improvisaties in diverse stijlen.

Leuk om te vermelden is dat Arjan dit jaar 25 jaar kerkorganist is.

De cd is een uitgave van D.E. Versluis B.V. Classical Music Productions en is opgenomen door Erik Versluis. De cd kan besteld worden via www.deversluis.nl of per e-mail via verkoop@deversluis.nl.

Het concert is live te beluisteren op zaterdag 13 maart vanaf 20:00 uur via het Youtube kanaal van Arjan Versluis. Dit kan middels de navolgende link: www.youtube.com/user/versluisarjan.