De huizenmarkt in 2021; zo verkoopt u uw huis snel met de nieuwe coronamaatregelen

Ons land wordt al geruime tijd geteisterd door het coronavirus. Wellicht vraagt u zich met alle nieuwe maatregelen af of het nog wel een goed idee is om uw woning te koop te zetten.

In dit artikel gaan we in op de huizenmarkt in 2021 en hoe u uw huis snel kunt verkopen nu de nieuwe maatregelen in zijn gegaan.



Nieuwe maatregel: de avondklok

De nieuwste coronamaatregelen zijn niet de meest populaire, maar wel essentiële maatregelen om het virus onder controle te krijgen. Dat houdt in dat er vanaf 23 januari 2021 een avondklok geldt waarbij mensen tussen 21:00 uur ‘s avonds en 04:30 uur ‘s ochtends niet meer in de publieke ruimtes en straten mogen zijn, tenzij ze daar een geldige reden voor hebben.



Maximaal twee personen plus de makelaar

Het betekent ook dat bij huizenbezichtigingen er maximaal twee personen in de woning mogen zijn, plus de makelaar die de woning verkoopt. De aanscherping van privé nog maar één gast per huishouden in privésfeer ontvangen is namelijk niet geldig voor bezichtigingen, aangezien dit niet als privésituatie wordt gezien. Het is hierbij wel belangrijk dat het RIVM-protocol voor deze bezichtigen nageleefd wordt. Dit betekent dus voldoende tijd tussen verschillende bezichtigingen in, voldoende afstand houden, mondkapjes dragen en het tussentijds ontsmetten van de woning. Al met al zijn dit dus best wat maatregelen waar u zich aan dient te houden, alvorens de woning verkocht kan worden. Wilt u uw woning op een efficiëntere manier verkopen? Dan kunt u uw woning ook te koop zetten via een vastgoedmakelaar zoals Bagro Vastgoed .



Geen zin in gedoe? Verkoop uw woning aan een vastgoedmakelaar!

Wanneer u ervoor kiest om uw woning te verkopen aan een vastgoedmakelaar, weet u één ding zeker: het proces gaat vele malen sneller én de kans dat u uw woning direct kunt verkopen is een stuk groter. Een vastgoedmakelaar heeft namelijk de financiële mogelijkheid om uw woning direct van u over te kopen. Hierdoor kunt u het bedrag al binnen enkele weken netto op uw rekening hebben staan. Bovendien komt een vastgoedmakelaar bij u aan huis om uw woning te taxeren. Is er interesse in de woning, dan ontvangt u al binnen drie werkdagen een aanbod voor het huis. Dit scheelt u dus enorm veel in tijd en moeite. U heeft daarnaast ook meer garantie dat de verkoop doorgaat, omdat er geen voorbehoud van financiering nodig is.