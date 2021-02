THT of TGT, hoe lang kun je bewaren?

Aan het einde van de week liggen keukenkasten bij menig gezin vol met producten die gepland waren die week in maaltijden te verwerken, maar waar het niet van gekomen is. Een maand later ligt het er nog. Tot wanneer kun je dat eigenlijk bewaren?

Neem nou zakken pasta. Van macaroni tot schelpjes en van spaghetti tot penne. Deze gedroogde pasta’s kun je heel lang bewaren. Er staat in veel gevallen weliswaar een houdbaarheidsdatum op, maar tot een jaar na die datum kun je met een gerust hart een pannetje pasta ervan koken. Dat kan niet met verse producten zoals groenten, vlees en vis bijvoorbeeld. En ook niet met dat bakje fruit dat je al langer dan een dag in je schooltas hebt zitten.

Bij versproducten moet je de houdbaarheid in de gaten houden

Eerst even over de verschillende afkortingen die je op verpakkingen aantreft. Er zijn twee manieren om een houdbaarheidsdatum aan te duiden. Te gebruiken tot (TGT) en ten minste houdbaar tot (THT). We treffen het dagelijks aan als we voedingswaren kopen bij de supermarkt.

TGT betekent dat je een bederfelijk product in handen hebt dat je in de koelkast moet bewaren, zoals groenten, vlees en verse vis. TGT is de uiterste datum waarop je het product mag eten. Je kunt je daaraan houden, alhoewel bij een nog niet geopende verpakking en bewaard in de koelkast iets best nog een dag of twee mee kan. Die roerbakgroenten die je eerder kocht, kunnen heus een dag na de datum nog door de soep.

Tenminste Houdbaar Tot is vaak flink lang houdbaar

THT tref je aan op minder bederfelijke producten die niet allemaal in de koelkast hoeven. Groente in een pot, soep in blik, koekjes. De THT datum is de datum tot welke de fabrikant een goede kwaliteit van het betreffende product kan garanderen. Na deze datum kun je het product nog probleemloos en zonder veel risico eten, al bestaat de kans dat de smaak, de geur of de kleur van het product verandert. Of dat het vitaminegehalte daalt.

Na de THT datum hoef je zo’n product niet meteen weg te gooien. Veel producten zijn langer houdbaar dan je denkt. De super wil natuurlijk op zeker gaan, maar als je zelf goed kijkt, ruikt en nadenkt kun je veel minder snel weggooien. Want immers: weggooien is zonde.

Gooi niet zomaar weg

Maar zo’n datum op een pakje of zakje brengt mensen aan het twijfelen. We gaan er klakkeloos vanuit dat die data wel klopt en veel mensen durven amper nog een plakje kaas te nemen als het blok twee dagen over datum is en de kaas belandt in de prullenbak. Dat is echter niet nodig.

Kaas waar echt nog geen schimmel op zit en die niet raar ruikt, kan prima worden gegeten. Kaas bederft zo snel niet. En datzelfde geldt voor bijvoorbeeld honing. Ook al is het behoorlijk gekristalliseerd, je kunt het nog heel lang gebruiken.

Lange bewaartijd als er veel suiker inzit

Op zakken cruesli staat ook vaak een houdbaarheidsdatum, maar iedereen weet dat dit bol staat van de suiker. En suiker… precies, dat betekent dat je iets best lang kunt bewaren. Een aantal maanden zeker. De cruesli kan hoogstens minder krokant worden, maar het is nog prima eetbaar. Gewoon mixen met je Griekse yoghurt en in je Eastpak rugzak meenemen naar de sportschool. Prima eiwitboost na je workout en nog lekker ook.

Voor muesli geldt overigens hetzelfde, ook al zit hier minder of geen suiker in. Havermout kun je ook enorm lang bewaren. Net als blikken groenten ofwel conserven. Soms zijn deze wel twee jaar langer houdbaar dan de datum aangeeft. Alleen zure groenten en fruit in blik hebben een strakkere houdbaarheidsdatum.

Heb je nog altijd die gezondheidsreep in je Kapten and Son rugzak zitten? Check de datum, maar ook hiervoor geldt dat er vaak zoveel suiker inzit dat deze nog wel wat langer meekan.