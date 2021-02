Voorzitter Veiligheidsregio Wouter Kolff: ‘Terrassen over niet al te lange tijd open’

REGIO • Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, heeft de heropening van de terrassen hoog op zijn wensenlijstje staan.

Na de versoepelingen van deze week is volgens Wouter Kolff de opening van de terrassen een logische volgende stap. “Daar zijn veel mensen hard aan toe.”

Spagaat

“Maar we zitten in een spagaat”, voegde Kolff daar donderdag aan toe tijdens het periodieke persgesprek van de Veiligheidsregio. “Want de langzaam dalende lijn van besmettingen van de afgelopen weken lijkt weer te zijn omgezet in een stijgende lijn. Twee weken terug hadden we 600 besmettingen in Zuid-Holland Zuid, vorige week 800.”

“Het beeld is daardoor zorgelijk en ingewikkeld, want de samenleving lijkt meer dan ooit toe aan meer versoepelingen.” Burgemeester Kolff is blij dat er nu weer wat meer mogelijk is voor jongeren en in de winkels en dat de middelbare scholen weer open mogen.

Extra verantwoordelijkheid

Wouter Kolff: “De extra ruimte die we gekregen hebben deze week, is beperkt. Maar die extra ruimte vraagt ook om extra verantwoordelijkheid. Ons gedrag doet er misschien wel meer dan ooit toe.”

Directeur Cees Vermeer van de regionale GGD: “De reden van de stijging is onduidelijk. We hadden week van sneeuw en ijs, waardoor minder mensen zich lieten testen. Dat kan een reden zijn dat de cijfers nu wat hoger zijn. Maar dit kan ook het begin zijn een oplopende lijn, want we zagen de dalende lijn van de afgelopen weken steeds minder hard dalen.”

Testbereidheid neemt af

“Daarnaast zien we dat de testbereidheid landelijk steeds verder afneemt. Dat baart me zorgen. Want dan krijg je steeds minder zicht op de verspreiding van het virus. In combinatie met versoepelingen die deze week zijn afgekondigd, is dat een risicovolle situatie.”

Tijdens het persgesprek werd kort stilgestaan bij één jaar corona. Er zijn in de regio Zuid-Holland Zuid in het afgelopen jaar 460.000 mensen getest, waarvan er 32.500 positief zijn getest. Een schatting van het werkelijk aantal besmette mensen ligt tussen de 46.000 en 69.000 mensen. Er hebben in het afgelopen jaar 1631 mensen in het ziekenhuis gelegen in de regio Zuid-Holland Zuid.

Er werden in het afgelopen jaar 25.000 bron- en contactonderzoeken gedaan en 55.000 gesprekken over de telefoon gevoerd. In het afgelopen jaar zijn 480 mensen in de regio overleden aan het coronavirus. Een onbekend aantal mensen worstelt nog steeds met de naweeën van de ziekte.

De GGD is blij met de hoge vaccinatiebereidheid in de regio. Ruim driekwart (77 procent) van de inwoners is bereid zich te vaccineren. 7 procent wil zich niet laten vaccineren en de overige 16 procent is er nog niet uit.