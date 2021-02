Goedkoop een auto leasen? Dat kan met deze tips!

Het is anno 2021 natuurlijk mogelijk om een auto te leasen in plaats van het kopen van een auto.

Heb jij ervoor gekozen om een leaseauto te nemen? Je hebt dan meerdere mogelijkheden, waaronder operational lease, financial lease en occasion lease. Zo is het zelfs mogelijk om het voertuig maar voor een paar maanden te leasen. Dit wordt ook wel shortlease genoemd en is vooral handig als je een auto nodig hebt voor een kortere periode en wilt genieten van flexibiliteit. Als je een auto wilt leasen dan wil je natuurlijk een goede deal met de juiste prijs én de beste voorwaarden. Met de onderstaande tips zal een goede en betaalbare leaseauto zeker mogelijk zijn.

Een zuinig model

Het is onder meer verstandig om ervoor te kiezen om een kleine auto te leasen als je een voordelig contract wilt afsluiten. Over het algemeen zijn deze voertuigen direct ook de zuinigste modellen. Dit is natuurlijk ook van belang, want je zult de brandstof alsnog gewoon zelf moeten betalen bij het leasen van een auto. Het is hierdoor nog slimmer om een klein en zuinig exemplaar te kiezen als je geld wilt besparen op de totale kosten. De moderne auto’s zijn inmiddels natuurlijk sowieso zuiniger dan de oudere modellen, dus het kopen van een nieuwe vierwieler die klein van formaat is heeft zeker de voorkeur boven het kopen van een occasion als je wilt besparen op het verbruik.

De kleine lettertjes

Bij het leasen van een auto moet je zeker de kleine lettertjes goed lezen van het contract. Meestal levert zo’n leasecontract geen problemen op, al is dit niet helemaal het geval als je privésituatie verandert. De overeenkomst kan dan ineens heel duur worden door de kleine lettertjes. Hier krijg je vaak alleen onder specifieke omstandigheden mee te maken. Zo kan dit gebeuren als je je baan kwijtraakt of als je gaat scheiden. Het zou kunnen dat je dan van je leaseauto af wilt. Dit kan duur uitpakken. Over het algemeen heb je namelijk hoge kosten om het contract af te kopen. Dit zal vermeld worden in de kleine lettertjes, waardoor het dus zo belangrijk is om dit door te nemen.

Opgebouwde schadevrije jaren

Heb je veel schadevrije jaren opgebouwd? Zoek dan een leasemaatschappij uit waar je een no-claim korting kunt krijgen. Dit is niet altijd mogelijk doordat de autoverzekering van je leaseauto op naam staat van je leasemaatschappij, dus niet op die van jou. Normaal gesproken wordt er hierdoor natuurlijk niet gekeken naar je bestaande no-claim korting. Gelukkig zijn er bedrijven die dit alsnog wel doen. Dit komt doordat jij minder risico voor ze vormt. De leasemaatschappij wil je hiervoor graag belonen met korting. Hierdoor zul jij minder hoeven te betalen voor het leasen van de auto, waardoor je dus geld zult besparen. Als je nog weinig tot geen schadevrije jaren hebt opgebouwd dan zul je weinig hebben aan deze tip.

Een occasion leasen

Tegenwoordig is het ook mogelijk om een gebruikte auto privé te leasen. Je zou verwachten dat dit goedkoper is dan het leasen van een nieuw voertuig. Helaas is dit niet altijd het geval. Dit komt doordat een occasion minder restwaarde heeft aan het eind van de looptijd, terwijl het ook meer brandstof verbruikt. Daarnaast is de motorrijtuigenbelasting voor een ouder model hoger dan bij een nieuwe auto die zuiniger is. Bovendien zijn er gemiddeld genomen meer kosten aan reparatie en onderhoud verbonden aan een tweedehands auto. Hierdoor zou het dus best kunnen dat een occasion niet echt goedkoper is, al is het alsnog wel mogelijk dat dit wel het geval is in sommige gevallen.