Heeren Horeca Groep opent hotspot in de voormalige Limonadefabriek

STREEFKERK • De Heeren Horeca Groep, met vestigingen in Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht en dit voorjaar ook in Groot-Ammers, opent een een nieuwe culinaire hotspot in de voormalige Limonadefabriek in Streefkerk.

De horecagelegenheid in het het bijzondere en drijvende gebouw in de haven van Streefkerk gaat ‘Heeren aan de Haven’ heten.

Naast dat het imposante pand omgetoverd zal worden tot een toegankelijke brasserie met een warme en sfeervolle uitstraling, -waar iedereen welkom is voor een kopje koffie, een lunch, diner of een totale avond uit- worden er ook een gastrobar en boutique hotel gerealiseerd waar het heerlijk toeven is.

Relaxt en ongedwongen

Er staan verrukkelijke klassiekers op de menukaart, maar ook wereldse gerechtjes, waarvan men kan genieten in een fris, nieuw en kleurrijk interieur. In de weekenden zorgt een DJ voor de muzikale omlijsting van een fijne ontspannen en culinaire avond uit bij de Heeren aan de Haven in Streefkerk. De sfeer zal relaxt en ongedwongen zijn.

“Heeren aan de Haven moet een bruisende hotspot worden in de Alblasserwaard met een laagdrempelige instap, mooie klassieke gerechten, maar óók een Aziatische tintje en hippe gerechtjes”, aldus de Heeren Horeca Groep.

Nieuw terras

De locatie beschikt over aanlegplaatsen voor boten tot en met 20 meter, zo is het mogelijk om naar de Heeren te varen vanaf bijvoorbeeld Rotterdam. Op de kop van de haven, voor het gebouw, wordt een schitterend terras gebouwd, met comfortabele zithoeken, waarbij er uitgekeken wordt over het water.

Verder is er ruimte voor diverse evenementen, zo is er onderin het gebouw een workshop ruimte met een wijnklimaat-kamer, waar bijvoorbeeld businessclubs of andere groepen een workshop of masterclass kunnen volgen. Denk hierbij aan terugkerende thema-avonden die in het teken staan van wijn, eten, likeuren of whisky’s.

Intieme sfeer

Uiteraard is een overnachting in het bijbehorende Boutiqe Hotel mogelijk. Het hotel ademt een intieme sfeer, de kamers zijn stijlvol, eigentijds en luxueus. Een plaats waar je graag wakker wordt, zo aan het water.

De opening van de Gastrobar & Boutique Hotel staan gepland voor begin juni 2021. Heeren aan de Haven is een totaal belevening: een ontspannen avond uit, een zonnige lunch op het terras, een wijnproeverij, een overnachting, event of een romantisch diner aan het water.