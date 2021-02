Kom met uw online onderneming in Kontakt met de klant

Heeft u een online onderneming of wilt u graag online business starten? Dan kunt u het beste uw online vindbaarheid vergroten op een zoekmachine als Google of Bing of Yahoo door geliefd en bekend te worden via een media kanaal zoals YouTube, Facebook, Twitter, Pinterest of Instagram. Hoe kunt u dit bereiken? Onderstaand enkele tips om uw online onderneming wereldwijd of juist lokaal in uw provincie, stad of dorp op de kaart te zetten.

In de top van Google komen, dat is echt wat iedere online ondernemer wel zou willen bereiken met hun website. Het is tenslotte van groot belang voor uw online vindbaarheid!

De wereldbevolking die reeds over internet beschikt maakt gebruik van een zoekmachine als Google en wil snel, gemakkelijk en efficiënt een antwoord op hun vraag vinden, dus zal een van de websites die bovenaan de zoekresultaten verschijnen het vaakst bezocht worden.

De online vindbaarheid is dus van belang, omdat er anders weinig bezoekers uw website zullen gaan vinden en natuurlijk bezoeken en consumeren.

Consumenten die naar goederen, diensten of informatie op zoek zijn gebruiken vooral de zoekmachine en voeren daar het zoekwoord in.

Als uw website niet getoond wordt op de eerste zoekresultaten pagina van een zoekmachine als Google, dan is dat direct een gemiste kans. De bezoeker zal in dat geval namelijk meestal niet op uw website terechtkomen. Want wie wil nou al deze zoekresultaten pagina’s door gaan spitten om een antwoord op hun vraag te verkrijgen als deze bovenaan de eerste pagina van de zoekresultaten vertoond wordt.

Ga aan de slag met Google Ads (Adwords) en maak advertenties voor uw online onderneming. Google Ads is het advertentieprogramma van Google. In dit online programma stelt u advertentieteksten op en bied u op woorden waar gebruikers van Google graag naar zoeken. Dankzij deze methode adverteert u alleen indien een gebruiker actief op zoek is naar uw product, informatie of een dienst. Het adverteren via dit medium is effectiever dan reclame via een krant, magazine, TV of radio aangezien men via deze kanalen niet actief op zoek zijn naar uw onderneming.

Uw advertenties worden getoond bovenaan de niet-betaalde zoekresultaten. U komt dus op de eerste pagina getoond. Omdat de AdWords advertenties lijken op een normaal zoekresultaat wordt hier ook vaak naar gekeken door de gebruikers van Google. De posities worden door een ingewikkeld algoritme bepaald. Zeker in competitieve markten kost het veel tijd en dus ook geld om hier een positie te verkrijgen met uw advertentie. De skills die u nodig heeft om hoger te komen in de organische zoekresultaten noemt men in de internet marketing wereld zoekmachine optimalisatie (SEO). Heeft u hier zelf nog geen kaas van gegeten? Laat het werk uitvoeren door een SEO specialist.

Een groot voordeel van AdWords is dat u veel sneller, met minder moeite en tijd zichtbaar wordt. Het gaat u alleen wel wat geld kosten, vergeet uw budget niet, het kan uit de hand lopen indien u het overzicht niet behoudt. Heeft u het idee dat de resultaten van uw Adwords campagne achterblijven? Laat een gratis Adwords Scan uitvoeren. Een Adwords specialist analyseert uw Adwords campagne. Waarna u een uitgebreid rapport ontvangt met bevindingen en advies om van uw Google Adwords plan een succes te maken.

Wilt u minder opvallend, commercieel, direct of handelsgericht overkomen bij uw klant?

Ga dan aan de slag met Advertorials. Dit zijn advertenties in een redactioneel jasje. De creatie van een advertorial kan gezien worden als een copywriting vorm.

U schrijft de advertentie zelf, echter ziet de advertentie er uit als een door een onafhankelijke redacteur geschreven artikel.

Advertorials hebben een informatief karakter, u kunt een advertorial daarom goed gebruiken om uw doelgroep over uw product of dienst te informeren of om uw bedrijf te presenteren.

Uw advertentie wordt gezien als informatief wat de geloofwaardigheid van uw advertentie aanzienlijk verhoogt.

Advertorials zijn te herkennen aan bijvoorbeeld een andere opmaak, lettertype, kleuren of de melding ‘advertorial’ achter de titel van het artikel en uiteraard altijd aan de naam van het desbetreffende merk als bron.

Wilt u met de advertorials aan de slag en direct klanten of belangstellenden aantrekken?

Maakt dan gebruik van CPA (cost per action) wat dient als een goed afrekenmodel. U betaald alleen voor de advertorial indien er gebruik van gemaakt wordt. Stel uw advertorial heeft als doel dat de klant een vragenlijst dient in te vullen, een e-mailadres moet achterlaten of een mening moet geven over een bepaalde poll. Dan betaald u alleen indien de klant deze actie daadwerkelijk verricht.

Tijdens het uitvoeren van uw Google Ads campagne kan CPA tevens gebruikt worden en dienen als afrekenmodel. Maak uw online campagne meetbaar aangezien hierdoor inzichtelijk wordt welke woorden en combinaties populair zijn of welke juist niet de moeite waard zijn om verder geld aan uit te geven.