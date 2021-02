Zo belangrijk is taal voor ons

Letters, woorden, zinnen. We staan er niet zo vaak bij stil, maar taal is erg belangrijk voor ons. In het contact met familie en vrienden, maar ook zakelijk. Het zorgt er voor dat we op de hoogte blijven, informatie krijgen en kunnen delen. Dat we afspraken kunnen maken en ze ook vast kunnen leggen. Zonder taal kunnen we dus niet.

Taal kan daarbij voor opheldering zorgen maar zeker ook voor verwarring. Zo hebben woorden soms meerder betekenissen niet niets met elkaar te maken hebben. Zoals het woord ‘kussen’. En dat kan toch echt heel verwarrend zijn als Nederlands je moedertaal niet is…

Andere talen

Andersom maken wij ook hele kromme zinnen als we in een andere taal dan onze moedertaal willen communiceren. Het vertalen van woorden, maar zeker van zinnen, wil dan ook niet altijd goed gaan. Er zijn heel wat voorbeelden waar de bedoeling echt anders was dan het resultaat. Ook in talen waarvan we denken ze te beheersen zoals het Engels. Want wat dacht je van “Please write down good your name” of “We really have to give gas to make this project a success”.

Eén woord is al genoeg

Denk je dat één woordje fout doen niet zo erg is, kun je “when” en “if” toch beter niet door elkaar halen. Nog steeds zeggen veel Nederlanders bij een zakelijke onderhandelingen: “when we agree, we will do that”. Maar het woord “when” impliceert dat je de deal gesloten is en dat is waarschijnlijk net niet het geval. Gebruik je “if” dan gaat het in het Engels wel om een hypothetisch geval en is de deal nog niet rond.

Ook iets simpels als vertellen hoe lang je ergens werkt kan verwarrend zijn. Zo stelde iemand zich voor met de woorden “I have worked for Philips for two year”. Denk je nu dat hij niet meer bij Philips werkt dan sla je de plank mis. In het Engels betekent “I have worked” dat iets nog bezig is. Om aan te geven dat het echt voorbij is, gebruik je “I worked”.

Beëdigd vertalen

Als één woord al zoveel verschil kan maken, is het niet gek dus dat ooit is besloten vergissingen uit te sluiten en te bepalen dat je voor de vertaling van officiële documenten een beëdigd vertaler nodig hebt. Met beëdigd vertalen kun je documenten zoals een paspoort, ID- bewijs en geboorte – huwelijks – overlijdensakten in een andere taal laten omzetten. De beëdigde vertaler moet in het bezit zijn van een afgeronde vertaalopleiding op Hbo-niveau en gemachtigd zijn om een officieel documenten zoals ook diploma’s, een KvK-uittreksel of andere nationale aktes officieel te mogen vertalen.

Wil je contracten afsluiten en liever zeker zijn van je zaak, dan is je vertaling door een vertaalbureau laten verzorgen de beste optie. En ook bij folders, websites of advertenties kun je het vertalen maar beter aan de professionals overlaten. En soms kun je het laten vertalen van je toespraak ook maar beter uit handen geven.

Eenvoudig

Het klinkt overigens heel wat ingewikkelder dan het laten maken van een vertaling is. Een scan of foto van het document kan al voldoende zijn om een voorstel van een vertaler of vertaalbureau te ontvangen. Na akkoord wordt de vertaling gemaakt en voorzien van stempel, handtekening en verklaring van de beëdigd vertaler. Gemak dient de mens. Ook in taal.