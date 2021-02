Staking bij staalbedrijven in de regio ‘groot-Krimpen a/d IJssel’

REGIO • Een volgende staking in de estafette voor een cao in de Metalektro staat voor woensdag 3 maart gepland in Krimpen a/d IJssel. In de achtertuin van IHC Merwede heeft CNV Vakmensen samen met FNV Metaal opnieuw een staakstraat ingericht. Werknemers uit de sector kunnen zich daar coronaproof inschrijven voor een staking van 48 uur.

Door deze staking valt in potentie het werk twee dagen stil in onder andere de volgende ondernemingen: IHC, Damen, Thyssenkrupp, Prysmian, Koni, Fokker Papendrecht, Caotinc, FNsteel, Hollandia, Vossloh, Pon Power.

“Typische exponenten van de metalektro”, zo omschrijft bestuurder - en die dag stakingsleider - Diana Kraan van CNV Vakmensen de ‘staakregio’.

“Die woensdag ontvangen we werknemers aan de Schaardijk 23 uit bedrijven die draaien als een tierelier, maar ook uit bedrijven die het redelijk zwaar hebben vanwege de wereldwijde crisis. Maar ook die bedrijven vallen onder de Metalektro-cao. Volgens werkgevers billijken die bedrijven een magere cao. Maar volgens CNV Vakmensen zijn het bedrijven waarmee heus afwijkende cao-afspraken mogelijk zijn, als dit aantoonbaar nodig is. Werkgeverskoepel FME weet dat ook heus wel. Dus had die overkoepelende Metalektro-cao er al lang kunnen zijn”, aldus Kraan.

Virusbesmettingsvrij

Woensdag 3 maart is opnieuw een zogenoemde staakstraat ingericht aan de Schaardijk 23 in Krimpen a/d IJssel, pal achter IHC Merwede-werf. Dit betekent dat stakers met hun eigen vervoersmiddel arriveren om virusbesmettingsvrij het stakingsformulier in te leveren bij een van de organiserende vakbonden. De staakstraat gaat tussen 08.00 en 10.00 uur open die woensdagochtend.

De estafettestaking in Krimpen a/d IJssel vormt een schakel in onderhand een lange reeks acties en stakingen in de metalektro. Er werken circa 160.000 mensen in 1000 bedrijven. Medio december stokten de onderhandelingen over een nieuwe tweejarige cao.