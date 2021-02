Hometrainers en een mobiel hospice voor patiënten met kanker bij ASz

DORDRECHT • De verpleegafdeling Oncologie/Hematologie (B3) van het Albert Schweitzer ziekenhuis is door diverse schenkingen nog een stuk patiëntvriendelijker geworden.

Er zijn vijf nieuwe hometrainers gekocht waarvan twee beschikken over het systeem ‘Fietslabyrint’. Patiënten die wekenlang in isolatie moeten verblijven, kunnen hiermee actief oefenen en ontspanning vinden tegelijk. Tevens is een ‘mobiel hospice’ mogelijk gemaakt.

Actief blijven

Internist-hematoloog Eva de Jongh legt het belang van de hometrainers uit: “Patiënten met acute leukemie of patiënten die een stamceltransplantatie achter de rug hebben, mogen gedurende twee tot zes weken niet van hun kamer af wegens het infectierisico. Ondanks de beperkte bewegingsvrijheid is het van belang dat zij actief blijven, om hun spiermassa op peil te houden en in conditie te blijven. Dit maakt de kans op complicaties van de intensieve behandelingen veel kleiner. In de beperkte ruimte van de verpleegkamer brengen een hometrainer en het Fietslabyrint dan uitkomst.”

Het Fietslabyrint zorgt ervoor dat de patiënt door middel van een groot scherm bijna levensecht door bekende steden of mooie natuur kan fietsen. Deze voorziening bestond al op B3, maar is vernieuwd en uitgebreid.

De basis voor het benodigde bedrag werd gelegd door Edwin en Suzanne Willemstein. Tijdens de langdurige ziekenhuisopname van Edwin, trouwden zij op 15 mei 2020 in het ziekenhuis. Het geld dat het bruidspaar kreeg van virtuele bruiloftsgasten, werd geschonken voor dit goede doel.

Bij de feestelijke overhandiging van de cheque aan de afdeling, zei Edwin: “Ik weet zelf hoe het is om beperkt te zijn tot één kamer. Het fietsen is de enige beweging die je krijgt.” Hij overleed niet lang daarna aan de gevolgen van zijn ziekte. De donatie van de Willemsteins werd aangevuld door het Vriendenfonds van het Albert Schweitzer ziekenhuis en met de opbrengst van een hardloopsponsoractie van arts Eva de Jongh zelf.

Mobiel hospice

Een tweede voorziening op afdeling B3 die bijna gelijktijdig mogelijk is gemaakt door schenkingen, is een zogenoemd mobiel hospice voor de palliatieve unit: het deel van de afdeling waar patiënten verblijven zonder kans op genezing. “Op deze unit is niet zo veel sfeer of comfort te vinden”, vertelt oncologieverpleegkundige Gerard Los. “Er is vaak onrust vanaf de gang, de kamer is kaal en er is weinig ruimte voor naasten die komen waken.”

Het mobiel hospice beoogt de intiemere sfeer van een hospice of van thuis naar de ziekenhuiskamer te brengen. Los: “Het mobiele hospice bestaat uit een koppelbed waardoor de partner dichtbij kan blijven slapen, een relaxfauteuil en een koffer met een keur aan spullen die gebruikt kunnen worden om het de patiënt comfortabel te maken: onder meer een schemerlampje, geurtjes, massageolie, puzzel- en gedichtenboeken en de mogelijkheid voor eigen muziek.”

Op de deur van de kamer komt een bord dat duidelijk maakt dat privacy wordt verwacht. Het hele pakket is ook inzetbaar op andere afdelingen waar een patiënt gaat overlijden, vandaar de benaming ‘mobiel’.

Schenkingen

De schenking voor deze innovatie kwam deels van de Stichting Roparun en deels van patiënte Dorry Tulling en haar man Henk de Waard. Toen zij beiden 60 jaar werden, vroegen ze in hun familie- en vriendenkring geen cadeaus maar een bijdrage voor de zorg bij kanker. Ze wilden op deze manier de oncologische afdelingen en in het bijzonder oncoloog Jos Kitzen bedanken. Hij behandelde Dorry jarenlang wegens kanker.

“We waren ons er allebei erg van bewust dat 60 jaar worden niet vanzelfsprekend is.” De schenkers lieten aan Kitzen en de afdeling zelf over hoe het bedrag werd ingezet. Kitzen: “Ik ben heel blij dat patiënten nu profijt hebben van dit geweldige gebaar.”