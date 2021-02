Doorstart voor Boerenklaas; drie trouwe gasten kopen café in Brandwijk

• Café Boerenklaas in Brandwijk.

BRANDWIJK • Het eerder dit jaar gesloten Boerenklaas in Brandwijk krijgt een doorstart; Adriaan Meerkerk uit Bleskensgraaf, Laurens den Boer uit Molenaarsgraaf en Ewout Aantjes uit Wijngaarden willen de deuren weer openen.

En daar is oud-eigenaresse Helga van Arkel, die twintig jaar het gezicht was van Boerenklaas heel blij mee. Of, om precies te zijn: héél, héél blij.

“Vanwege de coronamaatregelen heb ik moeten besluiten om er een punt achter te zetten. Dat deel heel veel pijn, want ik heb er al die jaren met ontzettend veel plezier gewerkt. Het is zó gaaf dat de Boerenklaas nu toch behouden blijft.”

Fornuis

Hoe ‘Boerenklaas 2.0’ precies ingevuld gaat worden, daarover is nog geen duidelijkheid. Helder is wel dat drie kopers niet achter de bar of achter het fornuis gaan staan.

“Er zal, in wat voor vorm dan ook, een uitbater moeten komen. We gaan op zoek naar de juiste partij met een aansprekende visie en hopen eind mei met concrete plannen hierover naar buiten te komen. Wat wel zeker is: Boerenklaas blijft een horecagelegenheid.”

Een uitgebreid verhaal staat donderdag in Het Kontakt.