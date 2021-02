Tweede Kamerverkiezingen 17 maart

Ook in deze coronatijd zorgen we ervoor dat iedereen kan stemmen. Want elke stem telt.

Uiterlijk op woensdag 3 maart ontvangt u uw stempas thuis. Met die stempas en een geldig identiteitsbewijs (of maximaal 5 jaar verlopen) kunt u op woensdag 17 maart uw stem uitbrengen in een stemlokaal. In het stemlokaal gelden coronamaatregelen. Doe vooraf de gezondheidscheck. Deze wordt huis-aan-huis bezorgd. Kom stemmen buiten de piekmomenten om. Zo voorkomen we drukte in het stemlokaal. Kijk op www.waarismijnstemlokaal.nl waar u kunt stemmen.

Vanwege het coronavirus zijn er dit jaar extra mogelijkheden om uw stem uit te brengen.

Zo gaat vooral voor risicogroepen in alle gemeenten een aantal stemlokalen al open op maandag 15 en dinsdag 16 maart.

Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. De briefstem kan per post worden verstuurd of worden afgegeven bij het gemeentelijk afgiftepunt, Groeneweg 33 te Hoornaar (let op: niet op een stembureau afgeven!).

op een stembureau afgeven!). Kunt u zelf niet komen stemmen in het stemlokaal, doordat u coronaklachten heeft? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Kijk op de achterkant van uw stempas hoe u dit kunt doen.

Stempas kwijt of niet ontvangen? Of wilt u in een andere gemeente stemmen? Vraag zo snel mogelijk een nieuwe stempas of kiezerspas aan bij het vakteam Burgerzaken. Dat kunt u schriftelijk of met DigiD doen via www.molenlanden.nl, tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur. Of kom persoonlijk langs op een servicepunt (afspraak maken via 088 75 15 000) of de Groeneweg 33 te Hoornaar.

Vooropenen en tellen briefstemmen

De briefstemmen die tot en met 16 maart zijn ontvangen, worden die dag vanaf 07.30 uur in Het Bruisend Hart, Dirk IV-plein te Hoornaar voorgeopend. Deze stemmen worden op 17 maart in Het Bruisend Hart vanaf 07.30 uur geteld. De bekendmaking van de uitslag is ’s avonds om 21.00 uur in de werklocatie aan de Groeneweg 33 te Hoornaar.

De briefstemmen die op 17 maart zijn ontvangen, worden vanaf 18.30 uur voorgeopend in de voormalige raadzaal, Groeneweg 33 te Hoornaar. Na 21.00 uur worden ze geteld en de uitslag bekend gemaakt.

Kijk voor meer informatie op www.elkestemtelt.nl of www.molenlanden.nl/verkiezingen.