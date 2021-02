Succesvol eerste Proeflokaal over circulariteit

MOLENLANDEN • Tijdens het eerste Proeflokaal van Stichting Duurzaam Molenlanden lieten inwoners uit Molenlanden zich vorige week inspireren rond het thema ‘Leven zonder afval’.

Naast een nadere kennismaking met de stichting en onderlinge gesprekken, werd aandachtig geluisterd naar de prestentaties van Lisanne Addink uit Groot-Ammers, KoreNet-eigenaar Arie Korevaar en Christiaan Boer van het Wellantcollege in Ottoland.

Lisanne Addink ontwerpt met haar organisatie VerdraaidGoed producten gemaakt van afval en restmaterialen. Tijdens het Proeflokaal op 15 februari gaf ze voorbeelden en praktische tips over wat je zelf kunt doen om afval te verminderen en de keuzes die je kunt maken. Ook Arie Korevaar uit Langerak vertelde over bouwmaterialen die een tweede kans krijgen en worden verwerkt in andere producten. “Er is wat dat betreft echt een mentaliteitsverandering gaande. Er komt steeds meer vraag naar.”

Een enthousiaste bijdrage was er ook van Christiaan Boer, duurzaamheidsdocent aan het Wellantcollege. De school is sinds vorig jaar ‘Eco Schools’ gecertificeerd, een internationaal keurmerk voor duurzame scholen. “Leerlingen gaan op diverse manieren aan de slag met concrete situaties”, vertelde hij. “Zoals vergroening van een stadsdeel en werken aan groene wanden voor biodiversiteit en klimaatadaptatie.”

Samenwerking

Tijdens de bijeenkomst konden de deelnemers ook onderling in gesprek in break out-rooms en ontstond de verbinding tussen ‘Heel Molenlanden Prikt’ en de ‘Plastic Guerrilla’. Het idee is opgevat de handen ineen te slaan om samen het zwerfafval in de gemeente grondig aan te pakken. In maart start hiervoor een actie.

Voor meer informatie over de sprekers en de presentaties die werden gehouden: www.duurzaammolenlanden.nl.

Proeflokaal ‘Biodiversiteit’

Het eerstvolgende Proeflokaal staat in het teken van Biodiversiteit en staat gepland op maandag 17 mei.