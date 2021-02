Goudriaanse schrijft boek over coaching met Playmobil

GOUDRIAAN • Pastoraal coach en trainer Hermineke Vonk uit Goudriaan merkt in haar praktijk dat Playmobilpoppetjes kunnen bijdragen aan een goed gesprek. Ze schreef daarover een boek: ‘Verbeeldtaal’.

“Niet iedereen vindt het prettig om te werken met kinderspeelgoed”, erkent Hermineke als het gaat over haar methode. “Maar ik zie dat beelden klare taal spreken als woorden blijven steken. Het raakt sneller het gevoel, het landt dieper en geeft sneller inzicht. Dat is fascinerend.”

Zichzelf zijn

Ze beschrijft hoe mensen zichzelf ‘breder kunnen gaan zien’. “Van zichzelf heeft iemand bijvoorbeeld het beeld van de zorgzame moeder. Maar als ik dan vraag hoe zij op het werk gezien wordt, kan daar opeens een assertief, kordaat poppetje bij geplaatst worden. Dan vraag ik bijvoorbeeld: kun je dit poppetje ook inzetten in de relatie met je partner? Door zo de iemand ‘breder’ te maken, komen er meer mogelijkheden om in te zetten in relatie tot de ander. Daardoor kunnen relaties verbeteren.”

Godsbeeld

Hermineke volgde een cursus bij Gerrie Reijersen van Buuren. “Haar methodiek heb ik meer passend gemaakt bij wie ik zelf ben en hoe je God als hulpbron op tafel kan plaatsen. Ik vraag mensen een poppetje of symbool te zoeken dat voor hen passend is voor God. Dat heeft te maken met je Godsbeeld. Er was iemand die pakte een troon. Meteen daarna pakte ze het poppetje dat symbool stond voor haarzelf en zette dat op die troon. Ze realiseerde zich: ik weet dat ik geborgen ben in God.”

Beelden

De Goudriaanse denkt dat het werken met de poppetjes ook in scholen gebruikt zou kunnen worden, en in kerken tijdens pastorale gesprekken. “Ik probeer het uit de therapiehoek te halen. Ik werk bij de opleiding pastorale hulpverlening in Zwijndrecht, daar zit het ook in het lespakket. Je merkt dat beelden heel anders binnen komen dan woorden. Soms wordt op tafel meer gezegd dan met woorden. Met deze methodiek zijn er eenvoudige meerdere dimensies in een gesprek aan te brengen. Dit bereik je met woorden niet zo eenvoudig.”

Aan de slag

Volgens Hermineke zullen mensen die ‘Verbeeldtaal’ hebben gelezen zelf aan de slag willen met de methode. Denkt ze dat iedereen daartoe in staat is? “Dat denk ik eigenlijk wel. Natuurlijk moet je jezelf er meer bekwaam in gaan voelen. Maar het is altijd mijn intentie geweest het boek zo te schrijven dat lezers begrijpen hoe ze het kunnen toepassen.”

Inzicht geven

Het gaat Hermineke niet om moeilijke therapeutische gesprekken. “Het is ook bruikbaar voor mensen die bijvoorbeeld in een groep te maken hebben met iemand die hen niet zo goed ligt. Ook dan kan het inzicht geven. Ik zou dan het gesprek voeren met degene die er het meest last van heeft. Hem of haar zou ik uitdagen om de persoon in kwestie anders te zien of zelf anders in de situatie te gaan staan. Dat kan met woorden, maar ook met de poppetjes. Dat werkt niet alleen bij beelddenkers goed.”

Laagdrempelig

‘Verbeeldtaal’ is ook bedoeld voor lezers zonder kennis van psychologie of pastoraat. “Het is laagdrempelig. Er staan veel voorbeeldverhalen in. Ik vertel hoe ik het aanpak. Het is geen zelfhulpboek, het is voor begeleiders geschreven. De focus ligt bij de christenbegeleider. Ik zet de hulpbron God regelmatig in. Mijn boek biedt een theoretisch kader, afgewisseld met praktijkverhalen. De ondertitel is: ‘Dichter bij jezelf, dichter bij God’.”

Voor meer informatie over het boek, cursussen en persoonlijke begeleiding: hermineke.nl