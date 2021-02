Kapsalon Total Look verhuist naar Hardinxveld

HARDINXVELD-GIESSENDAM • De voormalige kapsalon Total Look uit Arkel en Streefkerk is verhuisd naar Hardinxveld-Giessendam. Zodra het mogelijk is, opent Michelle de Haas-Wink haar nieuwe kapsalon aan de Peulenstraat. In de salon kan men ook terecht bij een barbier, die gespecialiseerd is in baarden, scheren en herenkapsels.

In 2002 opende Michelle haar eerste eigen kapsalon in Arkel. Michelle: “Ik wist al vanaf jongs af aan dat ik kapper wilde worden en een eigen onderneming wilde starten. Naast de kapsalon in Arkel startte ik later ook een tweede salon in Streefkerk.”

Nieuwe start

Wegens persoonlijke omstandigheden moest Michelle de deuren van haar kapsalons in Arkel en Streefkerk sluiten. Nu maakt ze een nieuwe start met Total Look vanaf de Peulenstraat in Hardinxveld-Giessendam. “In mijn salon verhuur ik een stoel aan een heel goede barbier uit Hardinxveld, genaamd Rick van den Hil (29). Hij is bij de juiste opgeleid en nog jong en lekker enthousiast.”

“Ik denk dat dat heel goed samen zal gaan in de kapsalon. Daarnaast komt er ook een dame te werken die gespecialiseerd is in krullen. Ook doen we visagie, extensions en zijn we sterk in bruidjes. Het werk is eigenlijk zo divers, dat maakt het zo ontzettend leuk!”

In de afgelopen jaren heeft Michelle diverse dingen gedaan op kappersgebied. Ze heeft een tijd in het kappersonderwijs gewerkt, een “dermatologische” opleiding gehad en is gespecialiseerd in huid- en haarproblemen. “In de kapsalon werken o.a. met huidvriendelijke en natuurlijke producten. Zo help ik ook mensen met huidproblemen zoals bijvoorbeeld psoriasis.”

Met een knipoog noemt Michelle haarzelf inmiddels een ‘haar –en huiddokter’. Zo hielp ze diverse mensen huid- en haarproblemen onder controle te krijgen en coacht ze daarbij als dat nodig is. “Ik stel bijvoorbeeld een persoonlijk plan op. Soms is het niet alleen de buitenkant, maar kan voeding en mentale gezondheid al veel uitmaken. Daar help ik ook graag bij!”

Uitbreiding in de toekomst

Richting de toekomst wil Michelle zich nog uitbreiden met kapsalons en op korte termijn in haarwerk. In een speciale ruimte in de kapsalon wil ze dit gaan realiseren. Voor nu wordt die ruimte gebruikt voor de hoofd(huid)problemen analyses, treatments en massages. “Nu help ik al veel mensen die last hebben van haarverlies. Bijvoorbeeld door ziekte of na de zwangerschap. Bij kale plekken plaats ze dan bijvoorbeeld haarextensions en vul de plekken op met echt haar. Ook heb ik er producten voor die veel dingen kunnen oplossen of verbeteren. Met een speciale microscoop kan ik de hoofdhuid goed analyseren. Klanten kunnen voor zo’n analyse gewoon een consult inplannen.”

“Ik vind betaalbare kwaliteit heel belangrijk. Als ex-docent en trainer in het kappersonderwijs ben ik veel bezig geweest met ontwikkeling en examinering in het vakgebied. Jonge mensen opleiden vind ik een van de leukste dingen om te doen. Zij zijn de toekomst! Het liefste leid ik mijn eigen kapsters op.

We zijn echt een huiskamer salon. Gezelligheid en een goede bak koffie vind ik heel belangrijk. Je ziet dat veel mensen speciaal komen voor de kapsalon. Echt uit het hele land! Van Amsterdam tot Nijmegen Een fijne vaste klantenkring. Dat is wat je wilt bereiken.”

De nieuwe kapsalon in Hardinxveld is centraal gelegen in het centrum met een gemakkelijke parkeergelegenheid. Volgend jaar bestaat Total Look twintig jaar en zullen er diverse leuke acties voorbij komen. Om op de hoogte te blijven, zie www.totallook.nl. Ook kun je online je afspraak inboeken bij Total Look.