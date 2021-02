‘Vijfheerenlanden moet potje voor woningbouw niet leegtrekken’

AMEIDE • Een groep van zes, zeven jongeren uit Ameide hebben in het afgelopen weekend een spandoek opgehangen in hun dorp om aandacht te vragen voor de nijpende woningbouwsituatie in hun dorp.

Die situatie wordt er volgens de actievoerders niet beter op, omdat de gemeente Vijfheerenlanden overal geld vandaan moet schrapen om Niemans te kunnen betalen. Onlangs verloor de gemeente een lang lopende rechtszaak van voorheen de Vianese betonpalenfabriek, waardoor Vijfheerenlanden in één klap ongeveer 90 miljoen euro armer is.

De gemeente had bijna de helft van dat bedrag in de afgelopen jaren al opzij gezet, omdat er al rekening gehouden werd met de claim. Maar nog altijd moet er bijna 50 miljoen euro gevonden worden in de begroting van de gemeente Vijfheerenlanden. De provincie wil eventueel bijspringen, maar wil ook dat de gemeente eerst zelf haar verantwoordelijkheid neemt om geld te vinden in haar begroting.

Eén van de ‘potjes’ waar de gemeente geld vandaan wil halen, is die van de grondexploitatie. Het gaat om een bedrag van 14 miljoen euro, waarvoor nog geen specifieke plannen zijn, maar waarmee de gemeente Vijfheerenlanden van plan was om flink te gaan investeren in woningbouw, onder meer voor starters.

Niet de dupe worden

“Het mag niet zo zijn dat wij nu de dupe worden van de fouten die in een heel andere gemeente gemaakt zijn. Dat potje moet niet leeg getrokken worden”, vindt Kris de Kruijk, één van de jongeren achter het spandoek dat zaterdag is opgehangen. “We zijn allemaal tussen de 22 en 29 jaar en willen in ons eigen dorp een huis kopen, maar dat is bijna onmogelijk.”

Kris vindt het jammer dat de gemeente in november nog een eigen initiatief van de jongeren heeft weggewuifd om starterswoningen te kunnen bouwen. Hij kan het niet verteren dat starters en andere woningzoekenden straks met lege handen komen te staan. “We willen de druk er een beetje op houden en hopen dat de politiek zal inzien dat ze voor ons op moeten komen”, vertelt Kris.

Het spandoek, met de tekst ‘Beton voor starters kunnen we niet betalen, omdat Vijfheerenlanden het voor Niemans moet halen’, is opgehangen op de kruising nabij het winkelcentrum in Ameide.