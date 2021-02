Cursus Politiek Actief bij de gemeente Molenlanden

MOLENLANDEN • In maart en april kunnen belangstellenden bij de gemeente Molenlanden gratis de online cursus Politiek Actief volgen.

Deze online cursus bestaat uit vier avonden. Het programma is interactief met onder andere ontmoetingen met bestuurders en het online bijwonen van een raadsvergadering. De eerste cursusavond is op maandag 22 maart.

De cursus is interessant voor iedereen die meer wil weten over hoe het er, met name bestuurlijk, aan toe gaat bij een gemeente. Ook als er plannen zijn om actief deel te gaan nemen aan de politiek is deze cursus zeker een aanrader. Tijdens de cursus worden de mogelijkheden toegelicht, waardoor iemand gerichter een keuze kan maken. Meedoen is gratis en opgeven kan via griffie@jouwgemeente.nl.

Programma

Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Wat doet een gemeente? Hoe werkt de besluitvorming? Hoe zit dat met coalitie en oppositie? Wat is de rol van een raadslid? Op deze en nog veel meer vragen, krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Daarnaast ontmoeten de deelnemers een aantal bestuurders uit de gemeente. Tijdens deze ontmoetingen komen ook de ervaringen uit de praktijk aan bod. Het volgen van een online raadsvergadering maakt ook deel uit van het programma. Deze vergadering wordt de avond erna met elkaar besproken.

Cursusdagen

De cursus wordt op de volgende avonden gehouden: 22 maart, 7 april, 20 april en 21 april. Allemaal van 19.30 uur tot 21.30 uur. De laatste twee cursusavonden liggen direct achter elkaar in verband met de raadsvergadering en de nabespreking. Voor meer informatie kan men mailen naar griffie@jouwgemeente.nl.