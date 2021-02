Stadswandelingen in Nieuwpoort worden nieuw leven ingeblazen

NIEUWPOORT • De Historische Kring Nieuwpoort wil de stadsrondleidingen nieuw leven inblazen. Het gidsengilde, zoals de groep gidsen genoemd wordt, zoekt daarom versterking.

“Er is zoveel te vertellen over de stad Nieuwpoort en de vestingwerken”, vertelt Annemieke van As van de Historische Kring. “Daarom is het erg leuk om mee te lopen én om mensen rond te leiden.”

“Om met meer kennis en plezier rondleidingen te doen en de gidsen wat meer ‘bagage’ te geven, hebben we bedacht om een gidsengilde op te richten. De gidsen krijgen een korte opleiding in storytelling, rondleiden en een informatiepakket om een Poortkenner te worden.”

Iedereen kan zich aanmelden, ook mensen met weinig tijd of mensen die nog niet zoveel afweten van de vestingstad.

Annemieke: “We denken ook aan themarondleidingen, bijvoorbeeld rond het verhaal van de Schippersjongen of burgemeester Brouwers. Dat we veel toneeltalent hebben in Nieuwpoort weten we, dus aan alle toneelspelers: denk eens na of je het leuk vindt om af en toe een groepje rond te leiden door Nieuwpoort.”

“Een keertje meelopen met een gids om het gevoel te krijgen of je het wat voor je is, kan natuurlijk ook”, vervolgt Annemieke. “Door de coronacrisis kunnen we de opleiding tot beëdigd stadsgids van Nieuwpoort nog niet in de vorm doen zoals we het bedacht hadden, maar we hebben het plan om komend zomerseizoen extra gidsen in te zetten. Door de maatregelen waaraan we ons moeten houden zoeken we naar de juiste vorm, maar we gaan het zeker doen!”

Aanmelden kan door een mail te sturen naar Marianne van Drenth via ma-v@live.nl onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer. Voor vragen: 06-12051036.