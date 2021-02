Raadpleging TipVijfheerenlanden over Tweede Kamerverkiezingen

VIJFHEERENLANDEN • Er is weer een nieuwe enquête uitgegaan voor het burgerpanel TipVijfheerenlanden, een initiatief van Toponderzoek en nieuwsblad Het Kontakt.

In de raadpleging draait het dit keer om de Tweede Kamerverkiezingen, die over een kleine drie weken worden gehouden. Aan deelnemers wordt onder andere gevraagd òf ze gaan stemmen, en hoe ze dat voor zich zien tijdens de nog altijd heersende coronapandemie.

Natuurlijk worden er in deze enquête ook vragen gesteld over het tot stand komen van de stemkeuze.

Geef je mening

Kontakt Mediapartners heeft een burgerpanel: TipVijfheerenlanden. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema’s in de gemeente.

Het Kontakt is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek. Aanmelden is mogelijk op: www.TipVijfheerenlanden.nl.

Toponderzoek

Toponderzoek heeft in 70 gemeenten in Nederland burgerpanels ingesteld. De praktijk heeft al uitgewezen dat sommige onderzoeksresultaten worden meegewogen in de politieke besluitvorming. Dat betekent dat panelleden mede hun stempel kunnen drukken op besluitvorming. En juist dat maakt deelname aan het burgerpanel interessant en leuk.

De panelleden kunnen ook zelf onderwerpen aandragen waarover zij geraadpleegd willen worden.