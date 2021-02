REGIO • Het coronavirus beheerst ons leven nu een jaar. Gelukkig worden steeds meer mensen ingeënt en zien we licht aan het einde van de tunnel. En als we daar eenmaal uit zijn, worden ook de coronamaatregelen opgeheven.

Het Kontakt wil graag van jou weten: ‘Wat ga jij als eerste doen, als straks alles weer kan?’

Stap je meteen in de auto om je oma een knuffel te geven? Duik je dezelfde avond nog de kroeg in met je beste vrienden? Eindelijk dat romantische diner in dat chique restaurant met je geliefde? Ga je gelijk een middagje shoppen of weer naar de eerste de beste wedstrijd van je favoriete club?

Deel je verhaal in een mailtje naar redactie.alblasserwaard@kmp.nl. In de krant van donderdag 11 maart besteedt Het Kontakt aandacht aan deze reacties, in een editie, die voor een deel in het teken staat van één jaar corona.