Oranjevereniging in Langerak/Nieuwpoort reikt prijzen kleurwedstrijd uit

LANGERAK/NIEUWPOORT • Oranjevereniging Oranjegetrouw uit Langerak/Nieuwpoort heeft de prijzen uitgereikt van de kleurwedstrijd, die onlangs gehouden is.

Er werden ruim 70 kleurplaten ingeleverd. Daar werden in verschillende categorieën in totaal vier prijswinnaars gekozen. Een van de prijzen was onder meer een winters pakket met een bedrukte mok, chocolademelk, slagroom en een bon te besteden bij de Heerlijke taart in Nieuwpoort.