Tweede grafveld bij opgraving Vianen

VIANEN • In Vianen is, zoals bekend, onlangs een grafveld met daarin 81 lichamen opgegraven. Tijdens deze werkzaamheden is een tweede grafveld ontdekt naast de opgravingsplek. Hoe groot dit grafveld is moet nog worden onderzocht.



De gemeente heeft met de grondeigenaar gesproken en hem op de hoogte gebracht van deze nieuwe ontwikkeling.

Wethouder Christa Hendriksen: “We wilden eerst de grondeigenaar op de hoogte stellen en het dan pas bekend maken. Ik heb hem gesproken en ik ben bijzonder blij met de medewerking die wij van hem krijgen in deze kwestie.”

“Wij hopen op korte termijn een vervolgonderzoek naar dit tweede grafveld op te zetten. Binnen de wet op de archeologische monumentenzorg gaat behoud in de bodem voor opgraven. Omdat er op dit moment geen aanleiding is het graf op te graven, is naar dit graf tijdens de opgraving niet verder gegraven.”

Het vervolgonderzoek wordt uitgevoerd met een grondradar of een vergelijkbare methode waarbij de situatie onder de grond in beeld wordt gebracht zonder de vondst te verstoren. Er wordt dus niet gegraven.