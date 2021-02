College Molenlanden: agrarisch bedrijf op voormalige locatie regelstation Gasunie mag wél

MOLENLANDEN • Bij de sanering van het regelstation van de Gasunie is nooit afgesproken dat er geen agrarisch bedrijf of andere bebouwing zou mogen komen naast Westeinde 35a in Wijngaarden. Dat stelt het college van Molenlanden in een schriftelijke reactie op vragen van de SGP.

De SGP stelde vragen naar aanleiding van plannen voor de vestiging van een paardenfokkerij op de locatie.

Agrarische bestemming

In de beantwoording meldt het college dat de raad van het toenmalige Graafstroom in mei 2009 het bestemmingsplan ‘Gascompressorstation Wijngaarden’ vaststelde en daarbij afsprak het regelstation aan het Westeinde te saneren. De locatie moest een agrarische of natuurbestemming krijgen. ‘Er staat niet bij vermeld of het in de toekomst ongewenst is dat hier een agrarisch bedrijf of andere bebouwing wordt gerealiseerd’, aldus het college in de schriftelijke reactie.

Ook meldt het huidige college dat de gemeenteraad van Graafstroom in het verleden zelf het Westeinde heeft aangewezen voor de vestiging van agrarische bedrijven.

Meerwaarde

Het college van de voormalige gemeente Molenwaard heeft in augustus 2017 besloten om in principe medewerking te verlenen aan de vestiging van een paardenfokkerij. Eerder, in juli 2016, besloot het college van Molenwaard om géén medewerking te verlenen. Tijdens een gesprek met de initiatiefnemer, in januari 2017, gaf het college echter aan dat ‘wanneer een duidelijke meerwaarde voor de maatschappij kon worden bewerkstelligd’ het college het verzoek opnieuw in behandeling wilde nemen.

Klompenpad

Die meerwaarde is volgens het college gevonden in de aanleg van een klompenpad dat aansluit op het wandelpad rondom het Gascompressorstation en het recreatiegebied het Alblasserbos. Daarnaast wordt natuur ontwikkeld langs de Sliedrechts Binnenvliet. De initiatiefnemer ontving daarvoor al subsidie.

Het college van Molenwaard heeft besloten vanwege de maatschappelijke meerwaarde medewerking te verlenen aan het principeverzoek.

Van agenda

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 26 januari werd het onderwerp op verzoek van de SGP van de agenda gehaald, in afwachting van meer informatie van het college. De andere partijen sloten zich - direct of in tweede instantie - bij dat verzoek aan.

Het onderwerp komt opnieuw aan de orde in een volgende raadsvergadering.