Zwenkwielen, je ziet ze overal

Wat zijn zwenkwielen? Zwenkwielen zijn wielen die heen en weer kunnen zwaaien. Ze kunnen 360 graden horizontaal draaien om een vaste bevestiging heen. Er zijn verschillende soorten van deze wielen, bijvoorbeeld met een rem of een zwenkwiel met een richtingvaststeller, waardoor het wiel maar in een vaste richting kan gaan.

Gebruiksvriendelijke veranderingen in huis en buiten doet u door eenvoudig zwenkwielen onder meubels en objecten te zetten. Het gebruik van wielen zorgen voor betere arbeidsomstandigheden en maakt het huishouden makkelijker. Meubels en stoelen zijn eenvoudig verplaatsbaar, zonder dat u uw eigen lichaam teveel belast.

Ook kan het handig zijn voor onder bijvoorbeeld serveerkarren, medisch apparatuur, bedden, rolcontainers en transportkarren zoals in restaurants, magazijnen, gezondheidszorg en werkplaatsen.

Om te weten of u het juiste wiel kiest, is het handig om eerst te weten onder welk meubel of object het wiel moet. Elk wiel heeft andere eigenschappen en is geschikt voor een bepaald soort meubel of object. In dit blog over wielen leest u hierover veel informatie. Op de webshop van zwenkwielen.net zijn er verschillende categorieën aan de zijkant. Hierin kunt u makkelijk filteren en snel wieltjes vinden.

Mocht het u nog niet duidelijk zijn welk wiel u nodig heeft, dan zijn er productspecialisten die u kunnen helpen. Elk zwenkwiel die u bij ons kunt bestellen, voldoet aan hoge kwaliteitseisen die professionele gebruikers ook ervaren. Onderhoud van uw vloer en van alle wielen is altijd aan te raden voor een langere levensduur.

Per loopvlak kunnen zwenkwielen verschillen en er zijn verschillende bevestigingen en hierin zijn er verschillende diameters mogelijk. De opties hierin zijn:

• Plaatbevestiging:

Door de plaat te bevestigen aan het object zit het zwenkwiel vast. Dit is een makkelijke manier om een wiel vast te maken. Vier schroeven of bouten zijn voldoende. De bevestiging vastlassen is af te raden in verband met vervorming van materialen door de hoge temperaturen.



• Boutgatbevestiging:

Deze optie heeft minder ruimte nodig zoals bij een plaatbevestiging. Hierbij zit in de gaffel een gat wat vaak rond is. Door dit gat wordt een bout gemonteerd en hierin wordt het met een moer afgedicht worden. Tussen de bout en de moer zit dan het zwenkwiel bevestigd.



• Boutbevestiging:

Bij deze bevestiging zit de bout aan de gaffel van het wiel. Hierna kan met een moer het zwenkwiel bevestigd worden. Soms zijn objecten al van een moer voorzien.



• Stiftbevestiging:

Dit is de meest specialistische manier van bevestigen, waarbij nauwkeurigheid nodig is. Het gaat om millimeterwerk. Vaak zit het vrouwelijke deel al in een object en is het mannelijke deel onderdeel van het wiel. Deze bevestiging is veel te zien onder eetkamerstoelen en meubels. Er zijn ook enkele gerenommeerde merken waarbij het vrouwelijke deel meegeleverd wordt. Hier kunt u dan de complete bevestiging zelf monteren.

Afhankelijk van het soort bevestiging, is het wiel eenvoudig te monteren aan een meubel of het object. De precieze omschrijving volgt na de volgende montagekeuze.

Zwenkwielen zijn er in drie soorten materialen: RVS zwenkwielen, gegalvaniseerde zwenkwielen en kunststoffen zwenkwielen.

De veelvoorkomende loopvlakken zijn:



• Thermo plastisch rubber

Streepvrij en geluid reducerend. Semi-zacht.



• Nylon

Hard kunststof. Veel geluid.



• Gerecycled rubber

Semi-zacht, niet geschikt voor in huis. Soms geurend door weekmakers.



• Elastisch rubber

Streepvrij, trilling en geluid reducerend.



• Luchtband

Geschikt voor buiten gebruik. Vangt trilling op, ook geschikt voor op het grind of gras.



• 100 % rubber

Semi-zacht, veel gebruikt in fabrieken, werkplaatsen of buiten.



• Gietijzer

IJzer loopvlak. Hard. Veel geluid en trilling.



• Polyamide

Familie van nylon wielen. Hard en veel geluid. Veel gebruikt op tapijtachtige ondergronden.



• PVC

Goedkoper. PVC reageert op weersinvloeden, vooral op zonlicht.



• Polyurethaan

Semi-zacht. Streeploos, geluid reducerend en vloerbeschermend, zelfs op kwetsbare vloeren.

De kosten van zwenkwielen verschillen. Het goedkoopste zwenkwiel is € 0.33 cent en het duurste wiel is € 299.- De prijzen zijn afhankelijk van de eigenschappen van het wiel,