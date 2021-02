Molenlanden en Vijfheerenlanden verliezen rechtszaak om educatietrajecten

ROTTERDAM/MOLENLANDEN • De rechtbank in Rotterdam heeft geoordeeld dat de inschrijving van IVIO-integratie BV voor de uitvoering van educatietrajecten en leerroutes in de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden niet geldig is.

De rechter stelde hiermee het Da Vinci College in het gelijk, dat een kort geding had aangespannen tegen de gemeenten. Dit betekent dat het Da Vinci College de enige partij is met een geldige inschrijving.

De drie regiogemeenten gaan nu eerst met elkaar bekijken wat de uitspraak van de rechtbank precies betekent en welke eventuele vervolgstappen genomen kunnen worden. Alle partijen kunnen nog in beroep tegen het vonnis.

In het najaar van 2020 hebben de drie gemeenten een gecombineerde aanbesteding uitgeschreven voor de inkoop van educatietrajecten die vallen onder de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) en de leerroutes B1 (gericht op taalniveau B1) en Z (gericht op zelfredzaamheid) onder de nieuwe Wet Inburgering.

De opdracht werd door de drie gemeenten gegund aan IVIO-Integratie BV uit Almere. De afgewezen partij, het Da Vinci College uit Gorinchem, spande tegen de gunning een kort geding aan. De zaak kwam op donderdag 4 februari 2021 voor bij de rechtbank in Rotterdam.