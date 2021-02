Online training vanuit Gorinchem over mediawijs opvoeden

GORINCHEM • In maart start The Mall Gorinchem, in samenwerking met Youth for Christ Altena, een vijfdelige online training over mediawijs opvoeden.

Kinderen en jongeren zijn vanwege het coronavirus meer dan ooit online. Het grootste gedeelte van hun vrije tijd brengen ze online door in games, op YouTube en TikTok. Tegelijk merkt The Mall ook dat er een kloof bestaat tussen de online belevingswereld van opvoeder en kind en dat er veel vragen zijn bij opvoeders over hoe ze hun kinderen verstandig kunnen laten omgaan met media. De trainingen sluiten het beste aan bij opvoeders met kinderen vanaf 8 tot 16 jaar.

De training wordt gegeven door jongerenwerker Eline Wittekoek en collega Leenard Kanselaar, die naast jongerenwerker ook expertcoach mediaopvoeding is. Kanselaar: “Door het volgen van deze training krijgen opvoeders een inkijkje in het digitale leven van kinderen en jongeren en helpen we hen om deze wereld te begrijpen. We staan stil bij de vraag waarom jongeren zo graag online zijn en geven in verschillende bijeenkomsten inzichten en handvatten om media, internet, gamen en sociale media een gezonde, veilige en verantwoorde plek te geven in de dagelijkse opvoeding.”

Tijdens de bijeenkomsten worden verschillende thema’s behandeld, zoals de ‘medialisering’ van de samenleving, de online leefwereld van kinderen en jongeren, en de kansen en bedreigingen ervan. In de laatste bijeenkomst ontvangen opvoeders handreikingen om de opgedane kennis in de praktijk toe te passen. De trainingen bestaan uit theorie en interactieve werkvormen waarbij jongeren soms worden ingezet als ervaringsdeskundige. Daarnaast zijn er aanvullend prikkelende huiswerkopdrachten die opvoeders thuis ontvangen voordat elke training begint. Bij volledige deelname ontvangen ze hiervoor een certificaat.

De trainingen zijn gratis en vinden plaats op woensdag 10, 17, 24 en 31 maart en 7 april vanaf 20 uur. Ze zijn te volgen op www.youtube.com/mallgorinchem. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 5 maart via WhatsApp naar 06-28853421 of per mail naar eline.wittekoek@yfc.nl. Geef daarbij naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres door. Dan ontvangt men voor de start van de training kosteloos het informatiepakket met onder meer werkbladen, informatieflyers en enkele verrassingen. De eerste 25 aanmeldingen krijgen daarbij het spel ‘MediaChallenge’ t.w.v. 25 euro meegestuurd.