Afritten N3 in Dordrecht gaan enkele dagen dicht

DORDRECHT • Vanwege de werkzaamheden aan de N3 worden volgende week enkele afritten voor meerdere dagen afgesloten.

Van woensdag 24 februari 21.00 uur tot maandag 1 maart 05.00 uur zijn afgesloten de afrit van de N3 (vanuit Papendrecht) naar de Provincialeweg en de de afrit van de N3 (vanuit Papendrecht) naar de Copernicusweg.

Rijkswaterstaat voert momenteel voor het groot onderhoud van de N3 werkzaamheden uit tussen de Copernicusweg en de A16 richting Breda. Hierbij worden ook de afrit Copernicusweg en de afrit Provincialeweg meegenomen. Weggebruikers moeten rekening houden met extra verkeershinder.

Omleidingsroutes

Tijdens de afsluitingen is de omleidingsroute voor het doorgaande verkeer via de A15 en A16. Verkeer vanuit Gorinchem (A15) in de richting van Dordrecht en A16/Breda: volg de A15 en dan de A16 richting Breda. Voor Dordrecht volg de A16 en neem afrit 21 Dordrecht-Centrum. Verkeer vanuit Rotterdam in de richting van Dordrecht: volg de A16 richting Breda en neem afrit 21 Dordrecht-Centrum. Verkeer op de N3 wordt omgeleid via de Laan van Europa.

Weggebruikers wordt geadviseerd om de N3 zoveel mogelijk te vermijden en de aangegeven omleidingsroutes te gebruiken. Kijk op www.n3werkzaamheden.nl voor actuele informatie over werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen.