VVD Molenlanden brengt actuele onderwerpen in beeld met mascotte

MOLENLANDEN • VVD Molenlanden gaat inwoners op een vrolijke manier actuele onderwerpen in hun gemeente laten zien. Dit doen zij door maandelijks met een zelfgemaakte mascotte naar een plek in Molenlanden te gaan.

Daar maken zij een foto of een filmpje, die zij met een prijsvraag op hun sociale media plaatsen.

Mascotte

De mascotte is bedacht door een projectteam van VVD Molenlanden. De mascotte heet Lokaaltje en heeft de vorm van een bitterbal. VVD Molenlanden licht op hun website toe dat zij deze vorm gekozen hebben, omdat dit voor hen een symbool van gezelligheid is.

Eén van de leden van het projectteam heeft samen met zijn vrouw de mascotte gemaakt. In welk dorp dat was, vertelt VVD Molenlanden nog niet. Dit is namelijk de eerste prijsvraag. Het antwoord kunnen inwoners halen uit het eerste bericht van deze actie, dat een geboortebericht van Lokaaltje betreft.

Maandelijkse actie

Op Facebook en Instagram zal VVD Molenlanden maandelijks een bericht met Lokaaltje plaatsen. De actie heeft de naam ‘Lokaaltje in Mooi Molenlanden’. Door mee te doen aan de actie maken inwoners kans op een Mooi Molenlanden Taart voor tien personen van ‘Smullen met Annemieke’.