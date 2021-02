ThuisinBouwen uit Meerkerk weer de beste van Nederland

MEERKERK • ThuisinBouwen is opnieuw verkozen tot de Beste Bouwer van Nederland. De publieksprijs van Bouwnu.nl ging voor de derde achtereenvolgende keer naar het bedrijf, dat vestigingen heeft in Meerkerk, De Lier, Blaricum en Steenbergen

De vestiging van ThuisinBouwen | HMU uit De Lier werd overigens eerste. ThuisinBouwen | Bot & Van der Ham uit Meerkerk behaalde de tweede prijs in de hoogste categorie van 50 reviews of meer.

Voor het derde jaar op rij sleept het bedrijf de eerste prijs in de wacht en staat nu dus zelfs met twee vestigingen in de top 3 op de vergelijkingswebsite van Bouwnu.nl. Deze prestatie is een unicum. De rangschikking wordt bepaald op basis van de beoordelingen van kopers in 2020.

Door klanten beoordeeld

Duizenden bouwbedrijven die actief zijn in nieuw- en verbouw profileren zich namelijk op bouwnu.nl, zodat ze door hun klanten beoordeeld kunnen worden met reviews. Klanten geven op verschillende onderdelen een cijfer, waarna per bouwbedrijf een overall score prominent wordt getoond op www.bouwnu.nl.

Op de vraag waarom de winnende bouwbedrijven hoge beoordelingen ontvangen van consumenten op bouwnu.nl, zijn ze eensgezind over het positieve effect van duidelijke communicatie en een klantgerichte benadering.

Het went niet

John van der Ham van ThuisinBouwen is blij met de hoge waardering: “De groep bestaat uit vier bouwbedrijven en de voorgaande twee keer mochten we de eerste prijs met ThuisinBouwen | Bot & van der Ham aannemen. Toch went uitgeroepen worden tot Beste Bouwer zeker niet! Tegenwoordig kan iedereen goed bouwen, er zijn geen slechte bouwers. Het gaat erom dat je naar de klant luistert en op maat bouwt. Daarin is communicatie de belangrijkste component.”

“Met ThuisinBouwen doen we er alles aan om een woning op maat te maken. We lopen na de bouw niet weg, maar nemen de zorgen en stress weg door verder te gaan dan casco. Het gaat de klant om een droomwoning, en die realiseren we dan ook, inclusief keuken, badkamer(s), vloeren, wandafwerking en zelfs de tuin. Als je een auto koopt, wil je de banden of het stuur niet elders hoeven halen? En zo proberen we dat met een woning ook: we zetten een stap extra in het proces en in de producten zodat de klant meer dan tevreden is.”

De uitreiking van de begeerde prijzen vond deze week plaats bij de bouwbedrijven zelf. Normaal gesproken zetten we de genomineerden en winnaars letterlijk op het podium, zoals tijdens de Bouwbeurs in 2019 en live in de radiostudio van BNR in 2020. Dit jaar kan dat helaas niet, desalniettemin zet Bouwnu.nl de winnaars in het zonnetje, want wat zij gepresteerd hebben is noemenswaardig.

De prijs is overhandigd aan Evert de Jong (bedrijfsleider bouw) en Richard van Komen (bedrijfsleider binnendienst) van ThuisinBouwen | HMU in De Lier.