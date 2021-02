Emma van basisschool Prinses Wilhelmina uit Lexmond wint Voorleeswedstrijd Vianen

VIANEN • Emma van Eck van basisschool Prinses Wilhelmina uit Lexmond heeft woensdag de online Voorleeswedstrijd van Vianen gewonnen.

Aan deze voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd, georganiseerd door de Bibliotheek Lek & IJssel, deden zeven schoolkampioenen mee. De winnaar gaat door naar de regiofinale.

Dat de Voorleeswedstrijd door zou gaan stond al vast, want ook met het scenario van een lockdown was rekening gehouden. De zeven schoolkampioenen deden mee via een filmpje, waarin ze een fragment voorlazen uit een zelf gekozen boek.

De jury, bestaande uit Puck de Haan (CreaBeez), Meike Jongejan (historica) en Marjolein van der Horst (gezinscoach en jeugdhulpverlener Stichting Neos), had de lastige taak om een winnaar te kiezen. Dat werd Emma van Eck van de Prinses Wilhelminaschool uit Lexmond, die voorlas uit ‘De Griezels’ van Roald Dahl.

Emma had een leuk fragment gekozen, vond de jury. Ze las het verhaal vloeiend voor en maakte via het filmpje goed contact met het publiek. De emotie bracht ze goed over.

Op woensdag 10 maart doet Emma mee aan de regiofinale in IJsselstein.