Klus Voor Mekaar Molenlanden bundelt krachten vrijwilligers

MOLENLANDEN • Sinds vorige maand bundelen 24 vrijwilligersorganisaties in Molenlanden hun krachten bij het bieden van hulp aan dorpsgenoten. Dat gebeurt onder de naam: Klus Voor Mekaar Molenlanden. Het doel: het aanbod beter spreiden.

De lijst op de website van welzijnmolenlanden.nl laat zien in welke kernen groepen vrijwilligers actief zijn. In sommige dorpen zelfs meer dan een. Toch was het in enkele kernen soms lastig om een hulpvraag in te vullen. Gelukkig zijn veel vrijwilligers best bereid om ook in een naburig dorp iemand te helpen, bijvoorbeeld door een keer iets te repareren in huis, boodschappen te doen, iemand naar het ziekenhuis te brengen of wat achterstallig werk in de tuin te doen.

Enorme verschillen

Om alle klushulp beter te stroomlijnen, besloot Stichting Welzijn Molenlanden (SWM) na te gaan hoe vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen ondersteunen. Marlous Fieret van de stichting: “We zien enorme verschillen tussen de kernen in Molenlanden. In Nieuw-Lekkerland heb je veel aanbieders van hulp, maar in andere kernen is het soms niet mogelijk om een vrijwilligersvraag in te vullen.”

Ondersteunen

De stichting heeft eerst overzicht gecreëerd. “Vervolgens hebben we een startnotitie gemaakt. Daarin staat dat we eerst zullen bekijken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. Als we in de ene kern een vrijwilligersvraag niet opgelost krijgen, dan kan misschien worden samengewerkt?”

Behoeften nagaan

De samenwerking gaat verder. Met elkaar willen de organisaties ook beter in beeld brengen aan welke hulp behoefte is. Fieret: “We willen nagaan: wat zijn overkoepelende signalen? Of: komen er veel vragen van mantelzorgers? Het afgelopen jaar zagen we bijvoorbeeld een toename van aanvragen voor klusjes in de tuin. Kunnen we daar samen op inspelen door gezamenlijk vrijwilligers voor tuinhulp te werven?”

Autonomie

De stichting is zich ervan bewust dat juist het kleinschalige karakter de kracht is van alle aangesloten organisaties. “Alle kernen en vrijwilligersorganisaties zijn uniek, dus de autonomie blijft bij de organisaties zelf.” Vorige maand kozen ze een naam voor hun samenwerkingsverband, tijdens een digitale bijeenkomst met alle vrijwilligersorganisaties op het gebied van klushulp. “Ze zijn blij dat ze kunnen samenwerken en dat wij faciliteren. Wij kunnen ondersteunen, een brug slaan tussen kernen en organisaties.”

Zorgprofessionals

Belangrijk is ook dat de afstemming tussen de vrijwilligers en de formele zorg dankzij de samenwerking met SWM kan verbeteren. “Onze welzijnswerkers en jongerenwerkers zitten allemaal in het sociaal team. De vrijwilligers komen op andere plekken dan de professionals, het werkt over en weer. Door goed te luisteren naar het preventieve veld kunnen we een brug slaan. Wij kunnen inspelen op signalen van vrijwilligers en andersom werkt dat ook.”

Bellen

Fieret wil graag genoemd hebben dat samenwerking niet nieuw is. “Het gebeurde al best veel, met name in kernen die wat dichter bij elkaar liggen. We willen het nu Molenlanden-breed trekken. Als je klushulp zoekt en je komt er in je eigen kern niet uit, dan kun je ons bellen. Wij zoeken dan een vrijwilliger.”

Concurreren met hoveniers of timmermannen doen de vrijwilligers niet, zegt Fieret. “Het betreft klein onderhoud, klusjes die men normaliter zelf zou doen, zoals onkruid wieden, nieuwe bloemetjes in de bakken zetten of gras maaien.”

Website

Het overzicht van de aanbieders staat op: www.welzijnmolenlanden.nl/klus-voor-mekaar-molenlanden. Wie vrijwilligerswerk wil doen bij een van de organisaties in Molenlanden, kan voor informatie en aanmelden bellen met de SWM (085-0066089).