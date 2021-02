Patiënten met een darmaandoening gaan samen zestien weken wandelen

• V.l.n.r. initiatiefnemer Aleida Beukema, verpleegkundig specialist Thea Korpershoek en MDL-arts Vincent de Jonge hebben er al zin in. De foto is genomen vóór corona; vorig jaar moest het nieuwe initiatief worden uitgesteld. (Foto: Frederike Roozen-Slieker)

DORDRECHT/REGIO • Bewegen past in een gezonde levensstijl, maar met een chronische darmaandoening zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (ook bekend als IBD, Inflammatory Bowel Disease) kan het lastig zijn om voldoende beweging te krijgen. Daarom helpt het Albert Schweitzer ziekenhuis patiënten met deze aandoeningen op weg door samen te gaan wandelen.

Patiënten kunnen samen met het behandelteam van de afdeling Maag-Darm-Leverziekten (MDL), met een sportcoach en met lotgenoten de uitdaging aangaan om dit voorjaar zestien weken achtereen een uur te wandelen.

Het initiatief heet IBD Fit. Verpleegkundig specialist Thea Korpershoek: “Elk niveau of tempo is welkom, de conditie komt vanzelf. Er is een toilet in de buurt, wat voor deze patiëntencategorie erg belangrijk is. Meedoen is gratis, parkeren ook.”

Op de atletiekbaan bij de Reeweghal in Dordrecht staat vanaf dinsdag 30 maart wekelijks van 17.30 tot 18.30 uur een groep enthousiaste MDL-medewerkers klaar. “Beweging geeft meer grip op de aandoening”, vertelt Korpershoek.

“Ook blijkt beweging vele positieve effecten te hebben op klachten als vermoeidheid en somberheid. We hopen en denken dat deelnemers de goede gewoonte na afloop van de zestien weken, eventueel met hun nieuwe wandelkennissen, in ere houden.”

Een vrijblijvende, digitale informatiebijeenkomst over IBD Fit vindt plaats op dinsdag 9 maart vanaf 17.30 uur. Inschrijven hiervoor kan via www.ibdfit.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.